Weltelite beim Kanuslalom-Weltcup-Auftakt in Augsburg – Augsburger Sportler mit guten Leistungen

Am ersten Tag des Kanuslalom-Weltcup-Auftaktes in Augsburg haben sich am Donnerstag alle Deutschen im Kajak-Einer für das Halbfinale am Freitag qualifiziert.

Einen ganz starken Lauf auf der schwierig ausgehangenen Strecke zeigte Hannes Aigner (Augsburger KV) mit seinem zweiten Platz in der Qualifikation – nur 0,75 Sekunden hinter dem Briten Joseph Clarke. Ebenso souverän unterwegs war Olympia-Starter Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg), der sich mit einer Hundertstelsekunde Abstand hinter Aigner platzierte. Solide Leistungen zeigten auch die Olympia-Starterin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach [&] KSA) und Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg), die mit den Rängen vier und fünf im ersten Qualifikationslauf sicher in das Halbfinale paddelten. Stark und etwas überraschend auch der direkte Halbfinaleinzug von Antonia Plochmann (SGV Nürnberg-Fürth) mit ihrem Platz 20.

Einzig Stefan Hengst (KR Hamm) machte es etwas spannend. Der erste Lauf ging völlig daneben. Doch in der Hoffnungsrunde war der 30-Jährige schnell unterwegs, und trotz vier Strafsekunden zog er als Zweiter in dem zweiten Lauf ohne Probleme in das Halbfinale ein.

Am morgigen Freitag finden die Halb- und Finalläufe im Kajak-Einer der Damen und Herren statt. Start ist 14 Uhr. Zuvor werden ab 8.15 Uhr die Qualifikationsläufe im Canadier-Einer der Damen und Herren ausgetragen. Bleibt zu hoffen, dass das angesagte Wetter mit Starkregen keinen Strich durch die Rechnung macht.

Weltelite beim Weltcup-Auftakt in Augsburg

Fast die gesamte Weltspitze tritt zum ersten Kanuslalom-Weltcup der Saison vom 30. Mai bis 2. Juni in Augsburg an. Vor allem die Kajak-Cross-Wettbewerbe sind von hoher Bedeutung für ein erstes Kräftemessen. Denn beim zweiten Weltcup – bereits in der nächsten Woche – in Prag geht es noch um drei Olympia-Qutenplätze in dieser Disziplin. 81 Athleten sind angemeldet, darunter der dreifache Weltmeister Joseph Clarke aus Großbritannien. Zu schauen ist auch auf das Schweizer Trio Dimitri Marx, Martin Dougoud und Jan Rohrer. Das Feld der Damenkonkurrenz ist etwas kleiner. 60 Paddlerinnen werden am Start stehen, angeführt von der Weltmeisterin von 2023, Kimberley Woods aus Großbritannien, und der zweimaligen Weltmeisterin Jessica Fox aus Australien.

Im Kajak der Damen wird das Duell zwischen Weltmeisterin Jessica Fox und der Olympiasiegerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) spannend. Nicht minder interessant wird der Kampf zwischen Fox und den beiden Deutschen Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg) und Andrea Herzog (Leipziger KC). Die Augsburgerin hat diesmal den Sprung in die Olympia-Mannschaft geschafft und wird in Paris wieder auf Fox treffen. Und die Leipzigerin hat mit ihrem EM-Titel gezeigt, dass sie in Form ist.

In dem 70-Mann-starken K1-Teilnehmerfeld fehlt allerdings Tokio-Olympiasieger Jiri Prskavec aus Tschechien. Ansonsten bekommen es die Deutschen Herren, darunter natürlich Olympia-Debütant Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg) mit allen zu tun, die Rang und Namen haben.

Im Canadier-Einer der Herren ist die gesamte Weltspitze vertreten, angeführt vom Slowenen Olympiasieger Benjamin Savsek. Ein erster Test also für Olympia-Starter Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg).

Live-Resaults: 2024 ICF CANOE SLALOM WORLD CUP AUGSBURG | ICF – Planet Canoe (canoeicf.com)

Live-Streaming der Finals https://www.ardmediathek.de/br/br24sport

Sendezeiten:

Freitag 31.05.:

ab 16:45 Uhr Kajak Damen Finale

ab 17:25 Uhr Kajak Männer Finale

Samstag, 01.06.:

ab 11:30 Uhr Canadier Damen Finale

ab 12:10 Uhr Canadier Männer Finale

Sonntag, 02.06.:

ab 12:15 Uhr Kajak Cross Damen und Männer Viertelfinals, Halbfinals und Finals