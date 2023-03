Weltfrauentag | In Augsburg wird gegen Sexismus, für körperliche Selbstbestimmung und Lohngerechtigkeit demonstriert

Zum Weltfrauentag hatten sich rund 500 Teilnehmende am Weltfrauentag zu einer Demonstration zusammengefunden.

Auch im Jahr 2023 ist es noch nötig, dass sich Menschen für Frauenrechte einsetzen müssen. Rund 500 Teilnehmende waren deshalb dem Aufruf zu einer Demonstration am Weltfrauentag in Augsburg gefolgt. Noch immer sind Themen wie Sexismus, die Besserstellung von Männern, körperliche Selbstbestimmung oder Lohngerechtigkeit ein Thema. Auch die Situation der Frauen in den ukrainischen Kriegsgebieten und im Iran wurden thematisiert,

Die Demonstration führt vom Rathausplatz Richtung City-Galerie und wieder zurück. Es kam zu keinen Zwischenfällen.