Welthungerhilfe warnt vor humanitärer Krise in Niger

Nach dem Putsch in Niger gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum registriert die Welthungerhilfe bereits Auswirkungen auf die humanitäre Situation der Bevölkerung. „Die Lebensmittelpreise auf den lokalen Märkten steigen“, sagte Welthungerhilfe-Programmleiter Jameson Gadzirai in der Hauptstadt Niamey dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Donnerstagausgaben). Niger sei derzeit ohnehin in einer schwierigen Phase, da sich das Land zwischen zwei Ernten befinde.

Niger (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„Jetzt hat sich die Situation aufgrund der aktuellen Grenzschließungen noch weiter verschärft.“ Der Preis für einen 50-Kilo-Sack Reis sei um fast 50 Prozent gestiegen, Öl um 20 Prozent geworden. Gadzirai sagte: „Der Bedarf an humanitärer Hilfe wird wahrscheinlich steigen und die Gefährdung der Bevölkerung wird ein bedrohliches Ausmaß erreichen.“ Der Putsch bedeute für die Menschen noch mehr Ungewissheit als ohnehin schon in dem Land, das zu den ärmsten Staaten der Welt gehört. Die Vorräte und Nahrungsmittelreserven aus dem letzten Jahr seien fast aufgebraucht und die neue Ernte stehe noch bevor. „Gleichzeitig sinken die erwarteten Einkommen der Menschen, bevor die nächste Ernte eingebracht werden kann.“ Die Ernährungsunsicherheit nehme weiter zu. Die Not sei besonders in den Grenzregionen groß: „Die Gemeinschaften, insbesondere in den Grenzgebieten, die derzeit die Hauptlast der Bevölkerungsbewegungen tragen, brauchen Zugang zu Wasser, medizinischer Versorgung, Unterkunft und Schutz.“