„Kinderrechte schaffen Zukunft!“ heißt in diesem Jahr das Motto des Weltkindertags. Er wird jedes Jahr am 20. September begangen.

Gerade unter den jetzigen Bedingungen ist der Leitspruch brandaktuell. Deshalb fällt das Fest zum Weltkindertag in der Stadtbücherei Augsburg auch in diesem Jahr nicht aus, sondern wird in den virtuellen Raum verlagert. Gemeinsam mit der Medienstelle Augsburg des JFF e.V. bietet das Team der Stadtbücherei drei kostenlose Online-Angebote für Kinder zwischen drei und zehn Jahren an. Um Anmeldung in der Kinderbücherei am Ernst-Reuter-Platz wird gebeten. Weitere Mitmachangebote gibt es vom 18. bis 27. September auf der Website der Stadtbücherei.

Online-Angebote am Freitag, 18. September

14 bis 15 Uhr: Turnen wie die Tiere

Das Stadtbüchereiteam liest die Yoga-Geschichte für Kinder von 3-5 Jahren aus dem Bilderbuch von Doris Rübel. Anschließend können die Kinder selbst verschiedene Yoga-Tierfiguren ausprobieren.