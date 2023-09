Weltkriegsbombe am Flughafen Düsseldorf entdeckt

Am Düsseldorfer Flughafen ist am Donnerstag eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden. Der Blindgänger, der über einen konventionellen Aufschlagzünder verfügt, soll am Nachmittag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung entschärft werden, teilte der Flughafenbetreiber mit. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen der Entschärfung sei mit verkehrlichen Beeinträchtigungen zu rechnen: Die Bundesstraße 8 sowie die daneben liegende Bahnstrecke der U79 müssten im Bereich des Airports am Nachmittag gesperrt werden.

Flughafen Düsseldorf (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Passagiere sollten dies für die Anreise zum Flughafen berücksichtigen und entsprechend mehr Zeit einplanen, hieß es. Die Einschränkungen des Flugbetriebs dürften unterdessen eher gering ausfallen: Für die Entschärfung soll eine „verkehrsarme Zeit“ mit wenig Flügen am Nachmittag genutzt werden, sodass Flüge durch die geplanten Maßnahmen „nur in geringem Maße betroffen sein sollten“, so der Flughafenbetreiber.