Wem gehören die LOTTO-Millionen? Anonym in Schwaben abgegebener Spielauftrag erzielt über 2,5 Millionen Euro Gewinn

0108847 – so lautet die Losnummer, die aus einer LOTTO-Spielquittung

ein Wertpapier von genau 2.577.777 Euro macht. Die siebenstellige

Ziffernkombination wurde bei der gestrigen Mittwochsziehung im Spiel

77 gezogen und ist für eine Person aus dem Freistaat Millionen wert.

Genauso wie ein Spielauftrag aus Nordrhein-Westfalen, der dieselbe

Gewinnzahl zum Knacken des auf über fünf Millionen Euro angewachsenen

Jackpots der LOTTO-Zusatzlotterie aufweist.

Doch wem gehört der millionenschwere Spielauftrag aus Bayern? Bekannt

ist bisher nur, dass er in einer LOTTO-Annahmestelle im

Regierungsbezirk Schwaben anonym abgegeben wurde. Der voll

ausgefüllte Mehrwochenschein nimmt für einen Gesamteinsatz von 89,50

Euro im Zeitraum vom 10. bis 21. April am LOTTO 6aus49, den

Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 sowie an der GlücksSpirale teil.

Weitere Gewinne sind also nicht ausgeschlossen. Der angefallene

Millionengewinn kann bis Ende 2024 bei LOTTO Bayern abgefordert

werden.