Wemding | Arztpraxis wegen Ermittlungen geschlossen – So kommen Sie an ihre Akte für eine Weiterbehandlung

Das Landratsamt Donau-Ries informiert darüber, dass in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Rechtsanwalt von Herrn Dr. Holst und den Ermittlungsbehörden nun eine Lösung gefunden werden konnte, wie Patienten der Praxis Dr. Holst an ihre Patientenakten gelangen können.

Für besonders dringende Fälle, in denen die Patientenakte z. B. für eine zeitnahe Weiterbehandlung benötigt wird, besteht am Donnerstag, 14.10.2021, in der Zeit von 10:00 bis 19:00 Uhr die Möglichkeit für Patienten, sich ihre Akte gegen Empfangsbestätigung in der Praxis abzuholen. Die Praxis ist zu diesem Zweck mit Arzthelferinnen von Herrn Dr. Holst besetzt. Darüber hinaus können Patienten bzw. deren behandelnde Ärzte ihre Patientenakten auch schriftlich bei der Praxis anfordern. Diese wird ihnen dann zeitnah postalisch zugesandt.

Aus Infektionsschutzgründen wird darum gebeten, in weniger dringenden Fällen vorrangig auf die Möglichkeit der postalischen Zusendung zurückzugreifen. Im Übrigen bleibt die Praxis weiterhin geschlossen. Im Falle der persönlichen Abholung bittet das Landratsamt, im eigenen gesundheitlichen Interesse auf die Einhaltung der AHA-Regeln zu achten. Die Praxis wird ihrerseits entsprechende Vorsorge treffen, dass die Schutz- und Hygienevorschriften eingehalten werden.