Doppelt dreist verhielt sich um die Mittagszeit am 12.12.2022 ein 20-jähriger Oettinger. Nicht nur, dass dieser um 12.15 Uhr am Kreuter Berg verbotswidrig sein Smartphone am Steuer benutzte.

Die folgende Kontrolle einer Streife der PI Donauwörther zur Ahndung dieses Verstoßes brachte ein weiteres Delikt zu Tage. Der Grund, warum der 20-jährige Autofahrer den Beamten bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen konnte war recht simpel: er hatte diesen direkt zuvor im Landratsamt Donau-Ries abgegeben. Ihm war nämlich rechtskräftig wegen Fahren unter Drogeneinfluss die Fahrerlaubnis entzogen worden. Direkt nach der Führerscheinabgabe setzte sich der Mann dann allerdings wieder ans Steuer und fuhr nach Hause – bis die Fahrt in Amerbach dann endete. Die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels sowie eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis waren die polizeilichen Folgen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.