Wenige Corona-Tests über die Feiertage – Inzidenz für Augsburg sinkt auf 71,5

Die Stadt Augsburg meldet 3 neue Covid-19-Fälle, die mit Meldedatum vom Montag, 24. Mai 2021, registriert wurden.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 17.793 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 16.852 Personen gelten als genesen, 545 sind aktuell infiziert, 396 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 71,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 71,9.

Nach Angaben des RKI ist aufgrund des Feiertags bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.

Aktuelle Zahlen zum Impfen

Bis zum Montag, 24. Mai 2021, 21 Uhr, wurden in Augsburg 163.925 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt (Erst- und Zweitimpfungen) – davon 14.927 durch mobile Teams und 102.208 im Augsburger Impfzentrum. 42.320 Impfungen wurden in Hausarztpraxen durchgeführt und 4.470 in Krankenhäusern.

Insgesamt wurden bislang 118.226 Personen in Augsburg geimpft. Davon haben 45.699 bereits die Erst- und Zweitimpfung erhalten.

Damit sind rund 15 Prozent der Bevölkerung in Augsburg vollständig geimpft. Etwa 25 Prozent der Bevölkerung haben derzeit die Erstimpfung erhalten. Somit haben 40 Prozent der Bevölkerung eine Impfung erhalten.