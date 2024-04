Weniger Parteien und weniger Frauen bei Europawahl in Deutschland

Bei der Europawahl am 9. Juni werden in Deutschland weniger Parteien antreten als vor fünf Jahren – und auch der Frauenanteil ist gesunken.

SPD-Wahlplakat zur Europawahl am 29.04.2024, via dts Nachrichtenagentur

Wie die Bundeswahlleiterin am Dienstag mitteilte, gibt es insgesamt 1.413 Kandidaten und damit 33 mehr als bei der letzten Europawahl im Jahr 2019. Die Zahl der weiblichen Kandidaten sank von 486 auf 479, entsprechend einem Rückgang von 34,7 auf 34,4 Prozent.

Insgesamt treten 2024 in Deutschland 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen an, das sind sechs weniger als vor fünf Jahren. Sie bewerben sich um unverändert 96 Parlamentssitze, die Deutschland im EU-Parlament zustehen.

Die Bundeswahlleiterin rief alle Bürger auf, an der Europawahl am 9. Juni teilzunehmen. Diese habe besondere Bedeutung für die Einflussnahme der Bürger auf politische Entscheidungen in der Europäischen Union.