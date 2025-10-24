Newsletter
Weniger Verkehrstote im August

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im August 2025 sind in Deutschland rund 35.300 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, waren das zwei Prozent oder 800 Verletzte weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank um 14 Personen auf 280. Insgesamt registrierte die Polizei im August 2025 rund 204.100 Straßenverkehrsunfälle, das waren drei Prozent oder 5.400 weniger als im Vorjahresmonat.

Im Zeitraum Januar bis August 2025 erfasste die Polizei insgesamt 1,6 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit zwei Prozent oder 27.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung basiert ausschließlich auf dem Rückgang der Sachschadensunfälle (-27.000), während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden mit 198.000 auf dem Vorjahresniveau lag. Insgesamt wurden in den ersten acht Monaten des Jahres 1.873 Menschen im Straßenverkehr getötet, das waren sechs Personen weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr blieb im Vorjahresvergleich mit 246.000 nahezu unverändert, so die Statistiker.

