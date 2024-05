Wer ist die Nummer 1 im Basketball-Süden? Ratiopharm Ulm empfängt den FC Bayern München

Vor restlos ausverkauften Rängen empfängt Ratiopharm Ulm am Mittwoch den aktuellen Tabellenführer FC Bayern Basketball. Neben der Vormachtstellung im Süden, besteht die Chance auf Revanche und Playoff-Platz vier zu festigen.

Mit der Serie von aktuell sechs Siegen zählen die Ulmer derzeit zu den heißesten Teams der Liga und konnten so wichtige Zähler im Kampf um die begehrten PlayOff-Plätze sammeln. Am offiziellen Tag der Arbeit geht es nicht nur um die Vormachtstellung im Süden, sondern auch darum, einen großen Schritt in Richtung Endrunde zu machen. „Der Wille, die Bayern in dieser Saison zu bezwingen, ist groß. Wir wissen, dass wir gegen die aktuell beste Mannschaft in Deutschland spielen. Sie sind mit hochkarätigen Spieler enorm tief besetzt und wir erwarten, dass sie mit voller Kapelle hier antreten werden.“ , betonte Gavel im Vorfeld des Highlightduells. Anlässlich des Ligaendspurts ändert sich der Spielrhythmus dahingegen, dass zwei der letzten vier Begegnungen unter der Woche stattfinden. So endet die reguläre Saison bereits in zwei Wochen. Dementsprechend lautet die Devise den positiven Trend weiter aufrechtzuerhalten und im Fernduell gegen Würzburg den vierten Platz mit Heimreicht in der ersten Playoff-Runde zu sichern. „Die Siegesserie war sehr wichtig für uns, dennoch waren es Partien, die wir gewinnen mussten. Jetzt sind wir im selben Spielrhythmus wie wir ihn aus dem EuroCup mit zwei Spielen in der Woche kennen – es wird wichtig, dass wir unseren besten Basketball zeigen.“ , so Ulms Cheftrainer.

Über die gesamte Spielzeit stellen die Ulmer punktetechnisch die beste Offensive (92,0 Punkte), demonstrieren dabei mit 21,7 Assists (Ligabestwert) die Fähigkeit, durch gute Spielübersicht und Passspiel gute Abschlusssituationen zu generieren. Obwohl die Bayern ebenfalls über enorme Offensivpower verfügen (89,4 Pkt. – Rang 5), ist allen voran die herausragende Defensive das Aushängeschild des Spitzenreiters. Mit mehreren individuellen Elite-Verteidigern bestückt, lässt kein Team in der Liga weniger Zähler des Gegners zu (77,4). Dabei ist jedoch überraschend, dass die Roten mit 6,2 Steals (Rang 17) die beinah wenigsten Ballgewinne produzieren. Die Ulmer hingegen führen auch diese Kategorie an, verpassten zuletzt gegen Crailsheim einen neuen Rekord nur um Haaresbreite (Insgesamt 19 Steals, BBL-Rekord sind 21 Steals der Ludwigsburger aus dem Jahr 2021).

Mission: Doublesieger

Nachdem die EuroLeague-Playoffs in diesem Jahr verwehrt blieben, greift das Team von Trainer Pablo Laso nun mit aller Kraft nach der ersten deutschen Meisterschaft seit 2019. Mit dem diesjährigen Pokalsieg im Rücken hat die Jagd auf das zweite Double der Vereinsgeschichte begonnen. Im Ligaendspurt soll der erste Etappensieg, der Hauptrundensieg nicht mehr in Gefahr geraten – am letzten Spieltag fand man nach der Niederlage in Heidelberg (89:82) zuhause gegen Tübingen (92:73) zurück in die Erfolgsspur. Zwischenzeitlich entschädigte eine beeindruckende Siegesserie (14 Spiele ungeschlagen) den suboptimalen Saisonstart und sorgte seither für die Tabellenspitze. Bei solch einer Kaderbreite und der europäischen Doppelbelastung ist die ausgeglichene Minutenverteilung in der Liga nicht verwunderlich – insgesamt elf Akteure sehen mindestens 15 Minuten Spielzeit. Neben dem scoringstarken Spielmacher-Tandem Sylvain Francisco (12,7 Pkt.) und Carsen Edwards (12,6) stiftet das Center-Duo um NBA-Veteran Serge Ibaka und Devin Booker offensiv für Unruhe. Die beiden deutschen WM-Helden Andreas Obst und Isaac Bonga sind ebenfalls wichtige Faktoren im Spiel: Ex-Ulmer Obst beweist auch in dieser Saison absolute Scharfschützen-Qualitäten (3er: 48,5% bei 5,7 Versuchen), Bonga glänzt einmalmehr als echter Allrounder (8,8 Punkte und 4,2 Rebounds).