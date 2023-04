Wer schafft es, die Sieglos-Serie zu beenden? – Der FC Augsburg zu Gast in Frankfurt

Wenn der FC Augsburg heute bei der Frankfurter Eintracht antreten wird, treffen zwei Teams mit einem ähnlichen Problem aufeinander. Aufgrund längerer Sieglos-Serien sind die Saisonziele der beiden Teams (noch immer) in Gefahr.

Vor jedem Spiel muss sich Augsburgs Trainer in den letzten Wochen den gleichen Fragen stellen. Von Bigpoint-Spielen, „der großen Chance, sich unten herauszubewegen“ und „entscheidenden Schritten zum Klassenerhalt“ ist dann die Rede. Eigentlich müsste sich Enrico Maaßen mit dem Thema Abstiegsgefahr nicht mehr auseinandersetzen, eigentlich. Da seine Mannschaft aber nach eigener Führung so viele Punkte, wie keine andere Mannschaft abgegeben hat (bisher 23), geht es im Bundesligaschlussspurt für die Schwaben aber statt um ein Ticket für Europa um die Erstligazugehörigkeit. Fünf Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch fünf Zähler. Nach sechs Spielen ohne Sieg sollte man deshalb dringend wieder zurück in die Erfolgsspur. „Wir wollen so früh wie möglich den Deckel draufmachen“, gibt Maaßen die Zielrichtung vor.

Frankfurt im Ergebnistief

Am heutigen Samstag scheint dies bei der Frankfurter Eintracht möglich zu sein. Der Champions League-Teilnehmer steckt ebenfalls in einem Ergebnistief und wartet inzwischen sogar noch eine Partie länger als der FC Augsburg auf einen Dreier. Die erneute Teilnahme am internationalen Geschäft steht ernsthaft in Gefahr. „Wir sind in dieser Phase natürlich unzufrieden mit den Ergebnissen. Jeder grübelt und sucht nach kleinen Punkten, die er verbessern kann. Es ist ein guter Zug drin. Wir haben den Boden jetzt knallhart gespürt“, ist sich auch Oliver Glasner, Coach der SGE, der Situation bewusst: „Wir haben ein Heimspiel, nach solch einer langen Serie ohne Sieg wollen wir unbedingt gewinnen. Dafür müssen wir eine hohe Effizienz an den Tag legen und alles geben“. Zuletzt hatten die Hessen genau diese Effizienz vor dem Tor vermissen lassen, mehr als ein eigener Treffer sprang trotz zumeist ordentlicher Leistungen letztmals vor sieben Spielen beim Remis in Wolfsburg raus.

FCA muss nachlegen können

Ein ähnliches Problem beschäftigt auch den FCA. Zwar trafen die Schwaben in dieser Saisonphase im Vergleich zum heutigen Gastgeber deutlich häufiger und doch verpassten sie es nach Führungen nachzulegen. „Wenn wir am Drücker sind, geht es darum, sich zu belohnen und im Optimalfall ein zweites nachzulegen und auch mal ein drittes nachzulegen“, Maaßen. Beim FCA wurde in dieser Woche der Zug zum Tor nochmals intensiv in den Fokus des Trainings gestellt, bei der Eintracht dürfte dies ähnlich gewesen sein. Bei allem Drang auf das Tor des Gegners sollte Augsburg die Offensive der Hessen nicht aus dem Auge verlieren. Trotz der Probleme in den letzten Wochen liegen die Qualitäten der Adler sicher auch im Angriff um den starken Kolo Muani (13 Tore/zwölf Vorlagen).

Wieder mehr Alternativen für Maaßen

Trotz der Ausfälle auf wichtigen Positionen (siehe eigener Beitrag) stehen den Zirbelnusskickern dafür weitere personelle Optionen zur Verfügung. Der zuletzt gelbgesperrte Kapitän Gouweleeuw dürfte in die Innenverteidigung zurückkehren und auch Taktgeber Niklas Dorsch ist nach einer Operation wieder einsatzbereit. Nach zehn Auswärtsspielen ohne Erfolgserlebnis benötigt der FCA gegen das Team aus der Finanzmetropole aber eine auf allen Positionen geschlossene Mannschaftsleistung, um die Serie zu brechen und dieses Mal wirklich einen großen Schritt zu einem „wilden“ 13 Jahr im Oberhaus zu gehen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Koubek – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Engels, Rexhbecaj – Maier, Vargas – Beljo, Demirovic