Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
10.6 C
London
type here...
Subscribe
Werkstattbrand in Straubing verursacht hohen Sachschaden – Kriminalpolizei ermittelt
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Werkstattbrand in Straubing verursacht hohen Sachschaden – Kriminalpolizei ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Morgen des 20. Dezember 2025 wurde in Straubing ein Feuer in einer Werkstatt im Steinweg gemeldet. Der Brand breitete sich schnell auf eine angrenzende Halle aus, jedoch wurden keine Personen verletzt.

Werkstatt steht bei Ankunft der Einsatzkräfte in Flammen

Bei ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte die Werkstatt bereits in Vollbrand vor. Auch die angrenzende Halle wurde durch das Feuer beschädigt. Gegen 06.00 Uhr gelang es den Feuerwehrleuten, das Feuer zu löschen, aber Nachlöscharbeiten waren weiterhin nötig. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

Schadenshöhe in sechsstelliger Höhe erwartet

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht ermittelt werden, wird jedoch auf mindestens einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen und wird bei der Brandursachenermittlung von einem Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamts unterstützt. Die Ermittlungen laufen derzeit in alle Richtungen; die Brandursache bleibt vorerst unklar.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...
Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – Fahrer stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Montags, 22....

Neueste Artikel