Werkstattbrand in Straubing verursacht hohen Sachschaden – Kriminalpolizei ermittelt

Am frühen Morgen des 20. Dezember 2025 wurde in Straubing ein Feuer in einer Werkstatt im Steinweg gemeldet. Der Brand breitete sich schnell auf eine angrenzende Halle aus, jedoch wurden keine Personen verletzt.

Werkstatt steht bei Ankunft der Einsatzkräfte in Flammen

Bei ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte die Werkstatt bereits in Vollbrand vor. Auch die angrenzende Halle wurde durch das Feuer beschädigt. Gegen 06.00 Uhr gelang es den Feuerwehrleuten, das Feuer zu löschen, aber Nachlöscharbeiten waren weiterhin nötig. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

Schadenshöhe in sechsstelliger Höhe erwartet

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht ermittelt werden, wird jedoch auf mindestens einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen und wird bei der Brandursachenermittlung von einem Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamts unterstützt. Die Ermittlungen laufen derzeit in alle Richtungen; die Brandursache bleibt vorerst unklar.