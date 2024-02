Bei einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Freitagabend in Wertingen kam eine Person ums Leben und vier weitere wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 21.50 Uhr in der Straße „Am Eisenbach“.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Pkw, der mit fünf Personen besetzt war, ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Hindernis geprallt.

Rettungskräfte waren schnell vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls angefordert, um die Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser zu bringen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.