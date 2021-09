Wertingen | Glück im Unglück – Kleinkind fällt aus 1. Stock

Großes Glück hatte am Donnerstag (23.09.2021), gegen 18.00 Uhr, ein eineinhalbjähriges Mädchen, als es aus dem Fenster des ersten Stocks auf den Terrassenboden eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Bahnhof stürzte.

Zuvor hatte offensichtlich die dreijährige Schwester in einem unbeobachteten Moment das Fenster geöffnet, indem es auf die davor stehende Couch geklettert war.

Die kleine Schwester überstand den fast vier Meter tiefen Sturz augenscheinlich unverletzt, wurde aber sicherheitshalber mittels eines hinzugerufenen Helikopters in die Kinderklinik des UK Augsburg geflogen.