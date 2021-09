Wertingen | Pkw und Motorrad gehen nach Unfall in Flammen auf

Zu einem Unfall kam es am gestrigen Sonntag, gegen 17.30 Uhr, als ein 29-jähriger Kawasaki-Fahrer auf der Staatsstraße 2382 bei Hohenreichen zwei vor ihm fahrende Pkw überholen wollte.

Nachdem er zum Überholen ausscherte, bemerkte er einen entgegenkommenden Pkw Audi und leitete eine Vollbremsung ein. Der 29-Jährige verbremste sich dabei und stürzte mit dem Motorrad auf die Fahrbahn, wobei die Maschine gegen den Pkw Audi prallte und sofort in Flammen aufging, während der Motorradfahrer in eine angrenzende Wiese rutschte. Sowohl der 29-Jährige Unfallverursacher als auch eine 31-Jährige Beifahrerin im Pkw Audi wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Donauwörth gebracht. Der 32-Jährige Audi-Fahrer blieb hingegen unverletzt. Am neuwertigen PKW Audi TT als auch an der Kawasaki entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 120.000 Euro.