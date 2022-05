Westendorf | Garagenbrand weitet sich auf Wohnaus aus

In den frühen Morgenstunden des 17.05.22 kam es zu einem Garagenbrand im Ostallgäu. Dieser entstand nach momentanem Sachstand auf Grund eines technischen Defektes an einem Zweirad, welches in der Garage stand.

Ein ebenfalls dort abgestellter Pkw erlitt einen Totalschaden. Zwei weitere Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe zur Garage standen, sowie die Garage des Nachbarhauses wurden ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die enorme Hitze griff das Feuer auf das direkt angrenzende Wohnhaus über, wodurch mehrere Zimmer unbewohnbar wurden und Teile des Daches Feuer fingen. Ob das Haus weiterhin bewohnbar bleibt, kann erst nach Abschluss der Löscharbeiten beurteilt werden. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung sowie eine leichte Brandverletzung und musste stationär behandelt werden. Die Feuerwehren Westendorf, Dösingen, Obergermaringen, Oberostendorf, Gutenberg und Kaufbeuren, sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt waren mit über 120 Helfern vor Ort. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt und werden im weiteren Verlauf an die KPS Kaufbeuren übergeben.

