Im Süden Deutschlands drohen heute am Samstag, 8. Juni 2024, erneut kräftige Gewitterzellen, begleitet von Hagel, Sturmböen und Überflutungsgefahr – besonders in den alpennahen Landkreisen. Grund dafür ist die enorme Regenmenge, die in kurzer Zeit auf kleine Gebiete niedergeht. Zunächst startet der Samstag aber friedlich, wenn auch im Nordwesten feucht.