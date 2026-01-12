Wetterbedingte Unfälle: Polizei Niederbayern verzeichnet 30 Einsätze ohne Personenschäden

In Niederbayern führte die aktuelle Wetterlage zu einem erhöhten Einsatzaufkommen der regionalen Einsatzkräfte. Im Laufe des Tages verzeichnete die Polizei rund 30 Einsätze, die größtenteils auf Verkehrsunfälle und Verkehrsgefahren zurückzuführen waren. Glücklicherweise blieb es bisher bei Sachschäden.

Polizei gibt Verhaltenstipps

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, eine vorausschauende Fahrweise anzuwenden und gegenseitig Rücksicht zu nehmen. Diese Vorsichtsmaßnahmen sind insbesondere bei den derzeitigen Wetterverhältnissen von größter Bedeutung.

Gefahren durch Schnee und Eis

Schnee, Eis und Glätte stellen erhebliche Herausforderungen für die Verkehrssicherheit dar, da sie das Fahrverhalten der Fahrzeuge erheblich beeinträchtigen können. Daher ist besondere Vorsicht im Straßenverkehr geboten.

Veröffentlicht: 12.01.2026, 15.00 Uhr