Wetterchaos in Niederbayern: 68 Einsätze und Unfälle durch Eisglätte am 12. Januar 2026

NIEDERBAYERN. Am Montag, dem 12. Januar 2026, ereigneten sich in Niederbayern zwischen 6:00 und 18:00 Uhr insgesamt 68 Einsätze aufgrund der Witterungsverhältnisse. Diese verteilten sich ohne speziellen regionalen Schwerpunkt.

Verkehrsbehinderungen durch Schneefall

In der Mehrzahl der Fälle führten die widrigen Wetterbedingungen zu Verkehrsbehinderungen. Insbesondere durch liegengebliebene Fahrzeuge und kleinere Sachschadensunfälle kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Personenschäden überwiegend gering

Bei vier Unfällen wurden leichte Personenschäden gemeldet. Ein ernsthafterer Vorfall ereignete sich auf einem Betriebsgelände in Hengersberg, wo ein Fußgänger aufgrund von Eisglätte stürzte und sich eine Beinfraktur zuzog.