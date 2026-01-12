Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Wetterchaos in Niederbayern: 68 Einsätze und Unfälle durch Eisglätte am 12. Januar 2026
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wetterchaos in Niederbayern: 68 Einsätze und Unfälle durch Eisglätte am 12. Januar 2026

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NIEDERBAYERN. Am Montag, dem 12. Januar 2026, ereigneten sich in Niederbayern zwischen 6:00 und 18:00 Uhr insgesamt 68 Einsätze aufgrund der Witterungsverhältnisse. Diese verteilten sich ohne speziellen regionalen Schwerpunkt.

Verkehrsbehinderungen durch Schneefall

In der Mehrzahl der Fälle führten die widrigen Wetterbedingungen zu Verkehrsbehinderungen. Insbesondere durch liegengebliebene Fahrzeuge und kleinere Sachschadensunfälle kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Personenschäden überwiegend gering

Bei vier Unfällen wurden leichte Personenschäden gemeldet. Ein ernsthafterer Vorfall ereignete sich auf einem Betriebsgelände in Hengersberg, wo ein Fußgänger aufgrund von Eisglätte stürzte und sich eine Beinfraktur zuzog.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel