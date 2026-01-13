Newsletter
type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wetterdienst hebt alle Unwetterwarnungen auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat alle bestehenden Unwetterwarnungen vor Glatteis in Deutschland aufgehoben. Das teilte der DWD am Dienstag in Offenbach mit.

Schnee in Berlin am 09.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Grund für die Entwarnung sei die landesweite Durchsetzung milderer Luft, die zu einer deutlichen Entspannung der Glättesituation geführt habe. Zuvor hatte der Wetterdienst für fast das gesamte Land vor Glatteis durch gefrierenden Regen gewarnt.

Für die kommenden Tage wird nach dem Wintereinbruch eine deutliche Entspannung der Wetterlage erwartet.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Geniestreich reicht nicht zum Heimsieg – FC Augsburg kassiert gegen Union den Ausgleich in der Nachspielzeit

0
Vier Heimspiele in Serie ohne Niederlage: Nach der Pleite in Gladbach kassierte der FC Augsburg in der Nachspielzeit gegen Union Berlin den 1:1-Ausgleich und konnte damit immerhin einen Punkt im Abstiegskampf holen. Ein Geniestreich von Claude-Maurice hatte den FCA in der ersten Hälfte in Führung gebracht.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 16.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel