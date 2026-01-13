Wetterdienst hebt alle Unwetterwarnungen auf

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat alle bestehenden Unwetterwarnungen vor Glatteis in Deutschland aufgehoben. Das teilte der DWD am Dienstag in Offenbach mit.

Schnee in Berlin am 09.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Grund für die Entwarnung sei die landesweite Durchsetzung milderer Luft, die zu einer deutlichen Entspannung der Glättesituation geführt habe. Zuvor hatte der Wetterdienst für fast das gesamte Land vor Glatteis durch gefrierenden Regen gewarnt.

Für die kommenden Tage wird nach dem Wintereinbruch eine deutliche Entspannung der Wetterlage erwartet.