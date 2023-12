Wetterdienst hebt alle Unwetterwarnungen auf

Der Deutsche Wetterdienst hat alle bestehenden Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall aufgehoben. Die Schneefälle hätten „deutlich an Intensität verloren bzw. komplett aufgehört“, teilte die Behörde am Samstagabend mit. Im Großraum München war der Bahnverkehr trotzdem am Abend noch eingestellt, auch zwischen Stuttgart und Singen bzw. Zürich konnten kein Fernzüge fahren.

Anzeigetafel mit Warnhinweisen (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Die Bahn geht davon aus dass es wegen des Wintereinbruchs in Süddeutschland noch bis Montag zu Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt.