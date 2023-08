Wetterdienst warnt vor Unwettern im Westen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Unwettern im Westen. Unter anderem für Hamburg und Köln wurde am Freitag eine Warnung vor schweren Gewittern herausgegeben. Es besteht ein hohes Unwetterpotenzial.

Wolke (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

In Köln müsse mit Starkregen und Orkanböen gerechnet werden. In Hamburg seien vereinzelt orkanartige Böen und Hagel möglich. Es seien unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich, Bäume könnten entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen.

Eine Verlängerung oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei ebenfalls möglich, so der Wetterdienst. Aufenthalte im Freien sollen möglichst vermieden werden.