Wetterlage führt zu vielen Unfällen und Ausfällen

Glatteisregen im Osten und Nordosten und Schnee im Süden hat am Montagmorgen zu vielen Unfällen und Ausfällen gesorgt.

Winter bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Betroffen waren laut Wetterdienst insbesondere noch Teile der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt, die Warnung für Sachsen wurde herabgestuft. Offensichtlich waren aber auch angrenzende Bundesländer betroffen. Der DWD warnte vor Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr – im Nordosten bestehe regional auch Gefahr für starken Eisansatz an Infrastruktur und Vegetation (Eisbruch).

Auch für Baden-Württemberg wurde die Warnung vor ergiebigem Schneefall am Morgen abgeschwächt. Betroffen waren aber noch Teile von Bayern. Hier warnte der Wetterdienst vor teils massiven Einschränkungen im Straßenverkehr und bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben und der Gefahr, dass Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen.

So wurde in Würzburg wurde wegen des Schneefalls bis auf Weiteres der Straßenbahn- und Busverkehr eingestellt. In ganz Unterfranken wurde der Präsenzunterricht abgesagt.

Die Deutsche Bahn teilte am Morgen mit, es komme aufgrund von Winterwitterung in Südwestdeutschland zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Auch die S-Bahn Hamburg sprach von Einschränkungen.