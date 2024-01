Wichtige Punkte im Abstiegskampf – Die Augsburger Panther gewinnen das Derby mit viel Glück gegen Ingolstadt

Der Abstand auf den Abstiegsrang war zuletzt auf einen Punkt zusammengeschmolzen, am Freitag konnte er wieder ausgebaut werden. Im dritten bayerischen Derby in Serie hatten die Augsburger Panther den ERC Ingolstadt zu Gast, am Ende gingen die sie mit einem 3:2 n.P. als Sieger vom Eis. Ein glücklicher Sieg für die Schwaben.

Im Laufe des Januars war der Vorsprung der Augsburger Panther auf den Abstiegsrang auf nur noch einen Zähler zusammengeschmolzen. Im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion musste der AEV deshalb im dritten bayerischen Derby in Serie gegen Ingolstadt unbedingt nachlegen. Der Start war dann entsprechend: ERCI-Angreifer Stachowiak war bereits nach einer halben Minute auf die Strafbank geschickt worden, ein Schuss von Augsburgs Kapitän Hakulinen im Powerplay unhaltbar zum 1:0 abgefälscht worden (3.). Über weite Strecken war es das mit gefährlichen Offensivaktionen der Mannschaft von Christopf Kreutzer. In der Folge hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel, die Schwaben retteten die Führung mit Glück in die erste Pause.

Starker Keller

Unmittelbar nach dem ersten Seitenwechsel konnte Krauß im Nachschuss den Ausgleich erzielen. Ingolstadt blieb in der Folge am Drücker, das Tor aber erzielte Collins für die Hausherren (34.). Weil der starke Augsburger Schlussmann Keller keinen weiteren Treffer zugelassen hatte, ging man mit einer ebenso knappen, wie glücklichen Führung ins Schlussdrittel.

Das 2:2 durch Rowe (44.) war hochverdient. Selbst als Augsburg über eine Minute mit 5 gegen 3 Feldspielern agieren konnte, brachte man kaum Schüsse auf das Tor von Garteig. Am Ende waren es nach 60 Minuten gerade einmal 19 Versuche, die auf das Gehäuse der Blau-weißen abgefeuert wurden. Letztlich wird es dem AEV egal sein. Offensiv ungefährlich, in der Defensive aber stark kämpfend hielt Augsburg dagegen. Der ERCI konnte aus einer Vielzahl an Möglichkeiten so kein Kapital schlagen konnte. Das Spiel musste nach einer torlosen Verlängerung im Penaltyschießen entschieden werden. Weil Esposito und Collins ihre Versuche ins Ziel brachten, sicherten sich die Augsburger Panther sehr glücklich zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf.