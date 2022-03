Wichtige Schritte zur Traumreise 

Wahrscheinlich hat jeder seine eigenen Sehnsuchtsorte und doch gibt es das ein oder andere Reiseziel, bei dem sich allesamt darüber einig sind, dass es kaum besser und schöner sind. Beispiele dafür sind die Seychellen, die Malediven, Cinque Terre oder Hawaii. Diese Orte zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Schönheit, aber bedauerlicherweise auch durch ihre hohen Preise, die diese aufrufen, aus.



Erfüllt man sich den großen Traum von einer Reise in ein solches Land oder in eine solche Region, so will diese natürlich bestens geplant sein. Nichts soll den zahlreichen positiven und unvergesslichen Eindrücken während des Aufenthalts im Weg stehen. Bei Hawaii, als Beispiel, ist es wichtig, dass man sich im Detail zu den vielen Besonderheiten der einzelnen Inseln informiert. Wer gerne den Ironman auf Hawaii verfolgt, eine besonders harte Form des Triathlons, die nur von den weltbesten Sportlern bewältigt wird, der weiß, dass die Inseln vulkanischen Ursprungs sind. Das bedeutet, dass die Hitze mancherorts nicht nur von oben erbarmungslos auf einen niederbrennt.

Nicht nur zum Klima, zur passenden Kleidung und den besten Restaurants sollte man sich informieren, es ist mindestens genauso wichtig, sich mit den Regularien der Einreise vertraut zu machen. Zwar wollen es einige kaum glauben, doch Hawaii ist einer der Staaten der USA. Das bedeutet, dass sämtliche strenge Regeln, die es auf dem Festland gibt, genauso auf den Inseln gelten. So stellt sich natürlich die Frage nach einem Hawaii Visum.

Welche Regeln gelten für die Einreise nach Hawaii?

Ein klassisches Visum, wie man es von vielen anderen Staaten kennt, braucht es in den USA nicht. Es braucht einzig und allein eine digitale Voranmeldung, die binnen weniger Minuten erledigt ist. Beim sogenannten ESTA entstehen im Vergleich zu einem klassischen Visum weitaus geringere Kosten und die Hürden sind zudem wesentlich geringer. Ist der Antrag angenommen, so sind sämtliche Daten bei der Einreise bei Homeland Security hinterlegt und die Prozedur wird nicht lange dauern. Bis zu 90 Tage darf der Traumurlaub dauern, sollte es doch länger werden, so benötigen Reise ein zusätzliches Visum, das an strengere Kriterien gebunden ist.



Da sich, wie die Nachrichten eindrücklich beweisen, die Dinge auf dem globalen politischen Parkett schnell überschlagen können, braucht es als Reisender zwei wichtige Talente. Zum einen muss die Planung mit großer Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit angegangen werden und zum anderen braucht es trotzdem ein großes Maß an Spontanität. Wem Letztere fehlen sollte, der muss sich diese unbedingt aneignen, denn Planungssicherheit ist in heutigen Zeiten nur noch selten gegeben. Außerdem schadet es sowieso nicht, wenn man hin und wieder etwas Geduld und Lässigkeit beweist. Wer darin zum Meister wird, der benötigt wahrscheinlich kaum mehr einen Urlaub zur Erholung. Dennoch tut der Tapetenwechsel hin und wieder gut, das lässt sich auf keinen Fall leugnen. So entkommt man unter anderem auch den Nachrichten, die von Cyberattacken in der Energiebranche, Kriegsängsten, Krankheiten, Armut und dergleichen oftmals nicht genug zu bekommen scheint. Hin und wieder hat sich ein jeder die Sonnenseiten des Lebens verdient und wo lässt sich die Sonne besser genießen als auf Hawaii oder einem anderen der großen Sehnsuchtsorte? Träume fühlen sich immer dann am besten an, wenn man sich aufmacht, um diese zu erfüllen.