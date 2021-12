Wichtiger Auswärtssieg in schweren Tagen – Augsburger Panther gewinnen bei der DEG

Es sind schwere Tage für die Augsburger Panther. Zuhause sind Geisterspiele angeordnet, auswärts läuft meist nur wenig zusammen. Nicht so heute. Mit einer engagierten Leistung konnte man bei der DEG einen wichtigen Sieg einfahren. Ungetrübt war die Freude allerdings nicht, ein wichtiger Spieler hatte sich verletzt.

Die letzten Tage und Wochen sind für die Augsburger Panther alles andere als einfach. Zuhause nicht unerfolgreich wiegt es für den AEV schwer, dass die Staatsregierung als Corona-Maßnahme Geisterspiele angeordnet hat. Das Management versucht mit dem Tausch der Heimrechte oder einer Verlegung in das Frühjahr leeren Rängen zu entgehen. Was wirtschaftlich durchaus Sinn ergibt, ist sportlich schwierig. Zu oft enttäuschten die Panther in dieser Spielzeit in fremden Stadien. Auch am Freitag setzte es im Schwabenderby bei Bietigheim nach einer indiskutablen Leistung eine weitere Niederlage. Heute sollte mit dem Spiel beim Tabellen-8. eine weitere Aufgabe auf fremdem Eis warten.

Der AEV zeigte sich im Rheinland deutlich verbessert und konnte bereits früh durch einen Abstauber von Campbell in Führung gehen (5.). Als Max Eisenmenger noch vor der ersten Pause mit einem Konter erfolgreich war, schienen die Weichen schon die richtige Richtung gestellt.

Augsburg lässt zahlreiche Chancen liegen

Nach dem Seitenwechsel hätte die Pedersen-Truppe bereits für die Vorentscheidung sorgen können, ging aber zu arglos mit den zahlreichen Chancen um. Dies rächte sich. Haase bekam einen harmlosen Schuss ans Bein, der Puck prallte von dort aus ins Tor. Die Augsburger waren auch im Mitteldrittel das klar bessere Team, verstanden es aber nicht daraus Kapital zu schlagen. Das 2:2 durch O´Donnell zwei Minuten vor der Pausensirene war die Strafe für den schlampigen Umgang mit den zahlreichen Möglichkeiten.

Als der Kanadier nur Sekunden nach Wiederbeginn erneut zur Stelle war, war die DEG erstmals in Front und der bisherige Spielverlauf ad absurdum geführt. Würden die Panther trotz eines sehr ordentlichen Auftritts erneut punktlos vom Eis schleichen müssen? Noch war reichlich Zeit, um dies zu verhindern. Augsburg war bemüht, doch die Hausherren nun besser im Spiel. Ein weiterer Treffer für den achtmaligen Deutschen Meister und es würde wieder eine traurige Heimfahrt werden. So sollte es heute aber nicht kommen. Zehn Minuten vor dem Ende fälschte Clarke eine Campbell-Hereingabe zum hochverdienten 3:3 ab. Als Saponari nur wenige Minuten später einen Fehler der Gastgeber bestrafte, waren die Jungs vom Schleifgraben wieder in Führung, die sie heute nicht mehr abgegeben sollten.

Wie geht es nun weiter?

Für den zweiten Auswärtssieg der Saison hätte es wohl keinen besseren Zeitpunkt geben können. Das nach Bergman und Valentine mit Haase ein heute ein weiterer Verteidiger verletzt vom Eis müsste trübte die Freude über die drei Zähler allerdings.

Wie es nun weitergeht, ist noch offen. Die Panther werden sicher versuchen auch das Mittwochsspiel gegen Iserlohn noch zu verlegen, weiter ginge es dann erst am Sonntag mit einem weiteren Gastspiel in Mannheim.