„Wichtiger Punkt für uns“ | Die Stimmen zum Remis des FC Augsburg bei der Frankfurter Eintracht

Auch das heutige Duell sollte nicht das Ende der langen Sieglos-Serien von Eintracht Frankfurt und des FC Augsburg bedeuten. Nach einem Traumtor von Demirovic konnten die Schwaben aber zumindest einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Das hatten die Beteiligten nach dem Spiel zur Punkteteilung zu sagen.

Jeffrey Gouweleeuw: „Es war heute kein einfaches Spiel für uns, speziell in der ersten Halbzeit sind wir nicht gut ins Spiel gekommen und haben dann ein unglückliches Eigentor kassiert. Die Reaktion im zweiten Durchgang war jedoch genau richtig, am Ende ist es ein verdienter und wichtiger Punkt für uns.“

Ermedin Demirović: „Wir haben heute bis zum Ende gefightet und uns diesen wichtigen Punkt verdient. Wir haben die Dinge, die zu Beginn nicht gut waren, ganz klar und deutlich in der Halbzeit angesprochen und haben dann eine gute Moral bewiesen. Ruben legt mir auch im Training aus dieser Position die Tore auf, umso schöner, dass es heute auch im Spiel funktioniert hat.“

Arne Maier: „Für die erste Halbzeit hatten wir uns selbst viel mehr vorgenommen, sind aber weder in die Zweikämpfe, noch ins Spiel gekommen. Nach der Halbzeit waren wir dann aber gut im Spiel und haben uns den Ausgleich verdient. Gegen Ende hin war es ein komplett offenes Spiel, sodass wir den Punkt gerne mitnehmen.“

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht): Wir haben kein gutes Spiel gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit uns keine Möglichkeiten herausgespielt. Das 1:1 ist nicht unser Anspruch und nicht genug, um unsere Ziele zu erreichen. Auch wenn es keine einfache Phase ist, müssen wir anders auftreten, die Dinge erzwingen und das Spiel mit aller Macht gewinnen. Nach dem Ausgleich hätte ich eine Reaktion erwartet. Das haben wir nicht gemacht. Wir müssen jetzt zusammen da durch und gemeinsam im Pokal ein ganz anderes Gesicht zeigen. Die Jungs haben Qualität. Ich erwarte, dass sie diese auf den Platz bringen und in Stuttgart gewinnen.

Kevin Trapp (Eintracht): Es war sicher nicht unser bestes Spiel. Im Gegensatz zu den spielerisch guten Wochen davor hatten wir diesmal weniger Chancen. Trotzdem dürfen wir nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: alles ist schlecht. Gegen Augsburg war sicher nicht das, was wir können. Es war ein komisches, unruhiges Spiel mit vielen langen Bällen. Aber wir wissen, dass wir in der Lage sind, vor allem in K.-o.-Phasen anders aufzutreten. Am Mittwoch könnten wir mit dem Finaleinzug einiges gut machen. Wir haben den Charakter, um unser großes Ziel zu erreichen.

Enrico Maaßen (Trainer Augsburg): „Frankfurt hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Dass wir jedoch durch ein Eigentor in Rückstand geraten, ist sehr ärgerlich und unglücklich. Nach der Pause hatten wir dann die richtige Griffigkeit und waren gut im Spiel. Der Ausgleich durch Ermedin spricht für den Geist der Mannschaft. Durch einen starken zweiten Durchgang haben wir uns diesen Punkt verdient.“

Oliver Glasner (Trainer Eintracht): „Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet, geht das Unentschieden in Ordnung, es ist für beide Seiten ein verdienter Punkt. Uns fehlt derzeit das Selbstvertrauen, wir entscheiden uns oft für die falschen Bälle und uns gelingt es nicht, klare Torchancen zu kreieren.“

