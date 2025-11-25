Widerruf der Fahndung: Identifizierte Frauenleiche im Forstenrieder Park entdeckt









Am 20. November 2025 wurde gegen 14:50 Uhr eine bislang unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park, im Bereich des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt“, gesichtet. Ein Zeuge hatte den leblosen Körper entdeckt und die Behörden informiert.

Ermittlungen durch die Münchner Kriminalpolizei

Die Ermittlungen wurden vor Ort von der Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) übernommen. Ziel war es, die Identität der Verstorbenen zu klären und die Umstände ihres Todes zu ermitteln. Dabei wurde die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten, indem Fahndungsfotos veröffentlicht wurden.

Erfolg der Fahndung: Identität geklärt

Inzwischen konnte die Identität der toten Frau festgestellt werden. Es handelt sich um eine 34-jährige Deutsche, die in München lebte. Mit der erfolgreichen Identifizierung der Verstorbenen hat die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung mittlerweile widerrufen.