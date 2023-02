Wie beliebt sind Sportwetten in Deutschland?

Seit dem 1. Juli 2021 gilt in der BRD ein neuer Glücksspielstaatsvertrag, der auch die Anbieter von Sportwetten gründlicher in die Pflicht nimmt und wirksame Präventivmaßnahmen für den Spielerschutz einfordert. Dazu gehören u.a. ein Maximal-Limit für Wetteinsätze, die Einführung des länderübergreifenden Sperrsystems „OASIS“ sowie strengere Regeln bei der Verifizierung von neuen Spielerinnen und Spielern. Die Popularität von Sportwetten hat darunter nicht gelitten. Eher im Gegenteil. Die Branche erfreut sich bereits seit Jahren eines enormen Booms und auch durch die umfassende Neuregulierung vor knapp zwei Jahren hat sie nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Dieser Trend ist bundesweit zu spüren und insbesondere in Bayern stark ausgeprägt. Zu verdanken ist dies nicht zuletzt auch Oli Kahn. Die Torwartlegende des FC Bayern München ist seit vielen Jahren Markenbotschafter eines namhaften Sportwettenanbieters in Deutschland. Das respektable Image des ehemaligen Fußball-Europameisters, zweiten Fußball-Weltmeisters und dreimaligen Welttorhüters hat es auch ermöglicht, die Legalität der Welt der Sportwetten zu klären. Es dauerte jedoch noch einige Jahre, bis die erforderlichen Gesetze geändert wurden. Die neue Verordnung ist da. Sie gilt nicht nur für Bayern, sondern für alle deutschen Bundesländer.

Die Regulierung von Sportwetten in Deutschland Die Regulierung von Sportwetten in Deutschland

Noch vor fünf Jahren wurden in der BRD jährlich rund 8,8 Milliarden Euro für Sportwetten ausgegeben. Seither haben sich die Einsätze für Wetten auf Sportereignisse auf dem deutschen Markt mehr als verdoppelt. Das Hauptaugenmerk der Spielerinnen und Spieler und somit auch der Anbieter liegt eindeutig im Bereich Fußball. Doch auch Handball, Eishockey, Tennis sowie Pferde- und Motorsport belegen in der Beliebtheitsskala einen hohen Rang. Heutzutage ist es grundsätzlich möglich, auf nahezu alle Sportarten Wetten abzuschließen. Die Wettmöglichkeiten sind hierbei sehr unterschiedlich. Es geht nicht mehr nur um Siegen und Verlieren, oder darum, wie hoch ein Sieg bzw. eine Tordifferenz ausfällt. Viele Spielerinnen und Spieler setzen zunehmend auf andere Ereignisse, die im Verlauf eines Wettkampfes passieren können. Anbieter mit vielen unterschiedlichen Wett-Varianten haben somit die Nase vorn. Daher hängt die Popularität von Sportwetten in Deutschland auch sehr stark von den entsprechenden Sportwetten-Websites ab, die in der BRD verfügbar sind. Bevor Sie sich für eine davon entscheiden, ist es ratsam, die verschiedenen Wettanbieter zu vergleichen hinsichtlich Angebot, Qualität oder Boni, die Sie von ihnen erhalten können. Auch über die Art der verfügbaren Wetten und Quoten sollten Sie sich im Vorfeld gründlich informieren, um das Beste für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Zudem lohnt sich ein Blick auf die Zertifizierung des Anbieters, die Sicherheit gewährt.

Sportwetten in Bayern

Auch in Bayern regelt der neue Glücksspielstaatsvertrag die Zulassung privater Anbieter für das Geschäft mit Sportwetten, sofern diese nachweisen können, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Nach eingehender Prüfung erhalten die Anbieter eine staatliche Konzession. Für die Spielerinnen und Spieler bedeutet das, dass sie im Falle eines Gewinns einen gesetzlichen Anspruch auf deren Auszahlung haben. Dies sowie alle anderen gesetzlichen Vorschriften den Spielerschutz betreffend werden in Bayern vom Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration überwacht. Es ist am Münchener Odeonsplatz beherbergt und kümmert sich als oberste Glücksspielbehörde des Landes auch um alle weiteren Maßnahmen, die mit der Neuregulierung einhergehen.

Spitzenreiter bei den bayerischen Wetteinsätzen ist übrigens nach wie vor der FC Bayern München. Auf den Sieg in der Bundesliga tippen sogar 83% der bundesdeutschen Wettfreunde. Auf Borussia Dortmund setzen lediglich 4%. Selbst auf den britischen Inseln setzen 72% der Spielerinnen und Spieler auf einen Sieg der bayerischen Kicker in der Bundesliga, auf Borussia Dortmund hingegen nur 9%.