Wie die Inflation den Wert Ihres Geldes schwächt – und welche Wege es gibt, dagegen anzugehen

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Euro nicht mehr ganz so viel wert ist wie früher, dann bilden Sie sich das nicht ein. Der Grund dafür ist die Inflation, die den allmählichen Anstieg der Preise und den langsamen Rückgang der Kaufkraft Ihres Euros im Laufe der Zeit beschreibt.

Die Auswirkungen der Inflation mögen kurzfristig gering erscheinen, aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte kann die Inflation die Kaufkraft Ihrer Ersparnisse drastisch schwächen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Inflation verstehen, welche Arten von Inflation es gibt und was Sie tun können, um den Wert Ihres Geldes zu schützen. Besonders mit Blick auf traditionelle Investmentmöglichkeiten wie Aktien und Edelmetalle.

Wie funktioniert die Inflation?

Inflation entsteht, wenn die Preise steigen und die Kaufkraft Ihrer Euros sinkt. Im Jahr 1980 kostete eine Kinokarte zum Beispiel durchschnittlich 3 €. Im Jahr 2019 ist der Durchschnittspreis für eine Kinokarte auf 9 € gestiegen. Auch mit der Umrechnung von DM zu Euro wird also schnell deutlich, dass man heute viel weniger Tickets für einen Besuch im Kino bekommt. Und wir reden noch nicht mal vom Popcorn und den Getränken…

Denken Sie bei der Inflation jedoch nicht an höhere Preise für nur einen Artikel oder eine Dienstleistung. Die Inflation bezieht sich auf den allgemeinen Preisanstieg in einem Sektor oder einer Branche, wie z.B. der Automobil- oder Energiewirtschaft – und letztlich in der gesamten Wirtschaft eines Landes. Die wichtigsten Messgrößen für die Inflation in den USA sind der Verbraucherpreisindex (CPI), der Erzeugerpreisindex (PPI) und der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), die alle unterschiedliche Messgrößen verwenden, um die Veränderung der Preise zu erfassen, die Verbraucher zahlen und Produzenten in Branchen in der gesamten amerikanischen Wirtschaft erhalten.

Obwohl es frustrierend sein kann, daran zu denken, dass Ihre Euros an Wert verlieren, betrachten die meisten Wirtschaftswissenschaftler eine geringe Inflation als Zeichen einer gesunden Wirtschaft. Eine moderate Inflationsrate ermutigt Sie, Ihr Geld heute auszugeben oder zu investieren, anstatt es unter der Matratze zu verstecken und zuzusehen, wie sein Wert sinkt. Man kann es eventuell als eine Art Kick betrachten. Wer will denn tatenlos zusehen, wie das eigene Geld immer weniger wert ist? Aktiv und kurzfristig dagegen anzugehen ermöglicht es, sich aktiv am Marktgeschehen zu beteiligen. Ein gutes Beispiel sind hier Online Casino Spiele, bei denen man einen ähnlichen Kick erfährt. Hier investiert man und nutzt die eigenen Finanzreserven, um sein Glück aufs Spiel zu setzen. So bleibt das Geld im Umlauf.

Die Inflation kann jedoch zu einer zerstörerischen Kraft in einer Wirtschaft werden, wenn sie außer Kontrolle gerät und dramatisch ansteigt. Eine unkontrollierte Inflation kann die Wirtschaft eines Landes zum Einsturz bringen, wie im Jahr 2018, als die Inflationsrate in Venezuela über 1.000.000% pro Monat erreichte, was zum Zusammenbruch der Wirtschaft führte und unzählige Bürger zur Flucht aus dem Land zwang.

Was ist Deflation?

Wenn die Preise in einem bestimmten Wirtschaftssektor oder in der gesamten Wirtschaft sinken, spricht man von Deflation. Es mag zwar schön sein, dass Sie morgen mehr für weniger Geld kaufen können, aber Wirtschaftswissenschaftler warnen, dass Deflation für eine Volkswirtschaft noch gefährlicher sein kann als unkontrollierte Inflation.

Wenn eine Deflation eintritt, schieben die Verbraucher Käufe in der Gegenwart auf, da sie darauf warten, dass die Preise in der Zukunft noch weiter fallen. Bleibt die Deflation unkontrolliert, kann sie das Wirtschaftswachstum vermindern oder einfrieren, was wiederum die Löhne dezimiert und die Wirtschaft lähmt.

Extreme Inflation: Hyperinflation & Stagflation

Wenn die Inflation nicht unter Kontrolle gehalten werden kann, spricht man gemeinhin von Hyperinflation oder Stagflation. Diese Begriffe beschreiben eine außer Kontrolle geratene Inflation, die die Kaufkraft der Verbraucher und die Volkswirtschaften lähmt.

Was ist Hyperinflation?

Von Hyperinflation spricht man, wenn die Inflation schnell ansteigt und der Wert der Währung eines Landes rapide fällt. Wirtschaftswissenschaftler sprechen von Hyperinflation, wenn die Preise jeden Monat um mindestens 50% steigen. Obwohl selten, gab es in der Vergangenheit Fälle von Hyperinflation während ziviler Unruhen, während des Krieges oder bei der Übernahme von Regimen, wodurch die Währung praktisch wertlos wurde.

Das vielleicht bekannteste Beispiel für eine Hyperinflation fand in den frühen 1920er Jahren in der Weimarer Republik statt. Die Preise stiegen jeden Monat um Zehntausende von Prozent, was die deutsche Wirtschaft schwer schädigte.

Was ist Stagflation?

Stagflation tritt auf, wenn die Inflation hoch bleibt, die Wirtschaft eines Landes aber nicht wächst und die Arbeitslosigkeit steigt. Wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt, sinkt in der Regel die Verbrauchernachfrage, da die Menschen stärker auf ihre Ausgaben achten. Dieser Nachfragerückgang senkt die Preise und trägt dazu bei, Ihre Kaufkraft wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Bei einer Stagflation jedoch bleiben die Preise hoch, auch wenn die Verbraucherausgaben sinken, so dass es immer teurer wird, die gleichen Waren zu kaufen. Wir müssen nicht ins Ausland schauen, um Beispiele zu finden, denn die USA erlebten Mitte bis Ende der 1970er Jahre eine Stagflation, als die hohen Preise aufgrund des OPEC-Ölembargos die Inflation in die Höhe trieben, obwohl die Rezession das BIP senkte und die Arbeitslosigkeit anstieg.

Was ist die Ursache der Inflation?

Für die allmählich steigenden Preise, die mit der Inflation einhergehen, gibt es zwei Hauptursachen: die durch die Nachfrage ausgelöste Inflation und die durch die Kosten ausgelöste Inflation. Beide lassen sich auf die grundlegenden wirtschaftlichen Prinzipien von Angebot und Nachfrage zurückführen.

Inflation durch Nachfragesog

Von einer Demand-Pull-Inflation spricht man, wenn die Nachfrage nach Waren oder Dienstleistungen steigt, das Angebot aber gleich bleibt, was die Preise in die Höhe treibt. Eine Inflation, die von der Nachfrage angezogen wird, kann auf verschiedene Weise verursacht werden. In einer gesunden Wirtschaft verdienen die Menschen und Unternehmen immer mehr Geld. Diese wachsende Kaufkraft ermöglicht es den Verbrauchern, mehr zu kaufen als zuvor. Dadurch wird der Wettbewerb um vorhandene Waren verstärkt und die Preise steigen, während die Unternehmen versuchen, die Produktion hochzufahren. In geringerem Umfang kann eine durch die Nachfrage ausgelöste Inflation auch durch die plötzliche Beliebtheit bestimmter Produkte verursacht werden.

Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie zum Beispiel führte die steigende Nachfrage nach Indoor-Aktivitäten mit sozialer Distanz in Kombination mit der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Animal Crossing: New Horizons dazu, dass sich der Preis des Nintendo Switch-Spielsystems auf einigen Sekundärmärkten fast verdoppelte. Da Nintendo die Produktion aufgrund von Produktionsstopps in den Fabriken von Covid-19 nicht steigern konnte, konnte das Unternehmen sein Angebot nicht erhöhen, um die steigende Verbrauchernachfrage zu befriedigen, was zu immer höheren Preisen führte. Ähnlich war es übrigens auch bei der allgemeinen virtuellen Unterhaltung während der Zeit, in der Menschen nicht vor die Tür konnten oder wollten. Virtuelle Online Casinos wurden so zu einem echten Highlight, ganz unabhängig der Gewinnchancen und Co – manchmal braucht es einfach nur ein wenig Entspannung, um die Dinge nüchtern betrachten zu können.

Cost-Push-Inflation

Von Cost-Push-Inflation spricht man, wenn das Angebot an Waren oder Dienstleistungen auf irgendeine Weise eingeschränkt wird, die Nachfrage aber gleich bleibt, was die Preise in die Höhe treibt. In der Regel sind die Unternehmen aufgrund eines externen Ereignisses, wie z.B. einer Naturkatastrophe, nicht in der Lage, bestimmte Waren in ausreichender Menge zu produzieren, um mit der Verbrauchernachfrage Schritt zu halten. Dies ermöglicht es ihnen, die Preise zu erhöhen, was zu einer Inflation führt.

Denken Sie zum Beispiel an die Ölpreise. Sie – und so ziemlich jeder andere – brauchen eine bestimmte Menge Benzin, um Ihr Auto zu betanken. Wenn internationale Verträge oder Katastrophen das Ölangebot drastisch reduzieren, steigen die Benzinpreise, weil die Nachfrage relativ stabil bleibt, auch wenn das Angebot schrumpft.

Mit Aktien die Inflation besiegen

Eine Investition in den Aktienmarkt ist eine Möglichkeit, die Inflation zu schlagen. Während einzelne Aktienkurse fallen oder einzelne Unternehmen aufgeben können und Bärenmärkte sogar die Indizes für bestimmte Zeiträume drücken können, steigen breitere Aktienmarktindizes langfristig an und schlagen die Inflation.

Von 1920 bis 2020 erzielte der S&P 500, der die Performance von 500 der größten Unternehmen in den USA abbildet, eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwas mehr als 10 %, wenn man die Dividenden reinvestiert. Dies ist ein langfristiger Durchschnitt – in einigen Jahren hatte der S&P 500 eine niedrigere oder sogar negative Rendite.

Die Investition in einzelne Aktien bietet keine Garantien, aber eine gut diversifizierte Anlage in einen breit angelegten Marktindexfonds kann über Jahrzehnte hinweg Vermögen aufbauen und die Inflation schlagen. Selbst unter Berücksichtigung der Inflation haben Anlagen in einen S&P 500-Indexfonds von Juni 1930 bis Juni 2020 im Durchschnitt mehr als 6 % Rendite erzielt.

Können Sie die Inflation mit Gold besiegen?

Viele Anleger betrachten Gold als den ultimativen Inflationsschutz, obwohl die Debatte über diese These noch lange nicht entschieden ist. Von April 1968 bis Juni 2020 stieg der Wert von Gold beispielsweise um durchschnittlich 7,6% pro Jahr. Inflationsbereinigt liegt die Rendite bei durchschnittlich 3,6 %. In den Jahren 2013 und 2015 fiel der Wert von Gold jedoch um 28% bzw. 12%, was darauf hindeutet, dass Gold bei weitem nicht der stabile sichere Hafen ist, für den es manche halten. Das liegt daran, dass der Goldpreis im Laufe der Zeit stark schwanken kann und von den Bewegungen der globalen Währungen, den geldpolitischen Entscheidungen der Fed und anderer Zentralbanken sowie von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird.

Die Investition in Gold bringt auch eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich. Wenn Sie Gold kaufen, müssen Sie einen sicheren Ort für die Lagerung finden, was mit eigenen Kosten verbunden ist. Wenn Sie Gold verkaufen, nachdem Sie es ein Jahr oder länger gehalten haben, unterliegt es einer höheren langfristigen Kapitalertragssteuer als Aktien und Anleihen.

