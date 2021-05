Wie funktioniert ein Schnellkredit? 

Hin und wieder reicht nicht nur die Beantragung und Genehmigung eines Kredits, sondern es muss schnell gehen. Schnellkredite bieten sich nun besonders an. Doch vielen Menschen ist weiterhin unklar, was es eigentlich mit diesen Krediten auf sich hat und wie das Ganze funktioniert. Zudem stellt sich die Frage: Wie schnell ist ein Schnellkredit wirklich? Dieser Artikel geht dem Thema auf den Grund.

Schnellkredit: Volldigitaler Antrag als Schlüssel

Der Clou von Schnellkrediten ist sicherlich kein Novum, zumindest nicht für diejenigen, die schon in der digitalen Welt heimisch geworden sind. Bei einem Schnellkredit wird auf den Zeitfresser Postweg verzichtet. Es geht also alles online und vollends digital:

Online-Antrag – Heute erfolgt der Online-Antrag in wenigen Schritten. Je nach Kreditgeber erhalten Kunden nun direkt eine erste Antwort. Die simpelste Form ist aus Kreditvergleichen bekannt, denn nun erhält der Kunde eine Übersicht über die jeweiligen Kreditmöglichkeiten. In der Weiterführung handelt es sich bei dem Antrag um einen echten Kreditantrag, der alle nennenswerten und für den Kredit wichtigen Punkte abfragt.

Der normale Versand eines Briefes dauert einen bis zu zwei Tage. Entfällt der Postweg, steht ein Kredit natürlich wesentlich früher zur Verfügung. Zudem wird das lästige Identifikationsverfahren über die Deutsche Post in einer entsprechenden Filiale eingespart. Im Vergleich zu herkömmlichen Online-Krediten, die meist eine Antragsdauer von rund 10 Tagen haben, kommt der Schnellkredit teils mit 24 Stunden aus.

Wichtig: Angebote vorher trotzdem vergleichen

Auch wenn es schnellgehen muss: Der Vergleich von Kreditangeboten ist weiterhin immens wichtig. Zumal Kunden heute die Chance haben, reell zwischen Schnellkrediten zu wählen und diese gezielt miteinander zu vergleichen. Aber warum ist der Vergleich so wichtig?

Zinskonditionen – ein Kredit sollte nicht nur günstig sein, er ist heute auch günstig erhältlich. Über die bequemen Online-Vergleichen ist es ein Leichtes, Anbieter mit guten Konditionen herauszufiltern.

Das Vergleichen ist über die verschiedenen Vergleichsseiten besonders einfach. Nutzer erhalten, sobald sie ihre Wünsche eingegeben haben, direkt eine ansprechende Übersicht über die zu ihren Wünschen passenden Krediten.

Wie schnell werden Schnellkredite ausgezahlt?

24, 36 und 48 – das sind die Zahlen, die stets mit Schnellkrediten in Verbindung gebracht werden. In der Praxis sind Zeiten von bis zu 48 Stunden nach Kreditantrag absolut realistisch. Dennoch darf sich niemand auf diese Zeitspanne festlegen, denn es hängt mit von der eigenen Person ab:

Schnellster Weg – lässt der Kreditantrag samt Unterlagen keinerlei Fragen mehr offen, geht die Auszahlung besonders schnell. Es gilt: Jede notwendige Rücksprache verzögert den Prozess. Sonderwünsche wie ein zweiter Kreditnehmer erfordern fast immer eine Rücksprache mit dem Kundenservice, sodass die Antragsbearbeitung länger dauert.

Ein weiteres Thema ist der Zeitpunkt der Kreditbeantragung. Da Banken am Wochenende nicht buchen, kann eben das Wochenende den Geldeingang auf dem eigenen Konto nach hinten verschieben. Wer das Geld möglichst schnell haben möchte, der sollte daher spätestens Dienstags einen Kredit anfragen – so lässt sich selbst bei Rückfragen sicherstellen, dass das Wochenende nicht den Prozess verzögert. Die Kreditgeber arbeiten zwar auch an diesen Tagen, doch hilft das nichts, wenn der Kreditgeber das Geld zwar Freitagabend anweist, die eigene Bank das Geld jedoch erst im Laufe des Montags bucht.

Im besten Fall und häufig bei den absoluten Pauschalangeboten ist es durchaus so, dass Schnellkredite binnen 36 Stunden beantragt, bearbeitet und ausgezahlt sind. Sonderfälle, erforderliche Rücksprachen oder schlichtweg ein unleserliches Dokument, welches hochgeladen wurde, verzögern den Prozess grundsätzlich. Was nachteilig klingt, ist jedoch ein Vorteil für alle Kreditnehmer: Es beweist, dass die Kreditvergabe trotz Geschwindigkeit seriös abläuft und dass nicht einfach Bearbeitungsschritte weggelassen werden.

Fazit – Mitarbeit ist notwendig

Wer schon weiß, dass er einen Kredit aufnehmen möchte, der ist gut beraten, die wichtigsten Unterlagen bereitzuhalten. Nachweise über Sicherheiten sollten eingescannt oder abfotografiert werden, wer keinen Kontoblick wünscht, der sollte möglichst die Kontoauszüge der letzten zwei Monate als PDF bereithalten. Selbstständige hingegen benötigen ihren letzten Steuerbescheid als Nachweis. Sind diese Unterlagen zur Hand, können sie dem Antrag gleich beigefügt werden und der Kreditgeber kann die Prüfung starten. Ansonsten hilft es, unbedingt eine auf dem Smartphone genutzte E-Mail-Adresse zu verwenden, sodass die Identifikation und die Unterschrift auch vom Smartphone aus getätigt werden können. Auch das spart wieder Zeit – und Zeit entscheidet darüber, wenn das Geld auf dem Konto ist.