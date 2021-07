Wie gehe ich mit meinem Hörverlust beim Fernsehen um?

Artikel von MySecondEar

Damit du trotz deiner Schwerhörigkeit den Fernsehabend wieder genießen kannst, haben wir unterschiedliche Lösungsansätze und Vorschläge für dich. Du musst den Ton nicht mehr überdurchschnittlich laut auftreten, wenn du abends vor dem Fernseher sitzt. Ansonsten bekommt dein Partner eventuell Probleme damit. Meist kommt zu einem Hörverlust auch noch ein Tinnitus dazu. Dann fällt es dir schwer, die Sendungen im Fernsehen zu verstehen. Es gibt aber eine Möglichkeit, um die verlorenen Töne wieder hörbar zu machen.

Du willst ungestört fernsehen können? Dann hast du vielleicht schon überlegt, dir TV Kopfhörer zu besorgen. Diese gibt es von unterschiedlichen Anbietern in diversen Preisklassen und Klang Klassen. Hast du aber gewusst, dass deine Hörgeräte direkt mit dem Fernsehgerät oder anderen Multimediageräten verbinden kannst?

Typische Probleme beim Fernsehen mit Hörverlust

Sehr oft kannst du Dialoge nur schwer verstehen, wenn Nebengeräusche anfallen

der Ton kann über weite Distanzen verloren gehen, wenn der Fernseher weiter entfernt steht

während die Dialoge für dich zu leise und fast nicht zu verstehen sind, sind Schießereien, Explosionen oder Verfolgungsjagden im Fernsehen für dich zu laut, auch wenn keine andere Nebengeräusche im Raum vorhanden sind.

Ich kann die Lautstärke von meinem Fernseher niemals richtig für mich einstellen

Unser Lösungsansatz für dich: mit Hör Programmen, TV Streamer oder Konnektivität kannst du wieder unterhaltsam fernsehen. Sehr oft sind die Dialoge in Filmen nämlich relativ leise. Für dich bedeutet das eine regelrechte Achterbahnfahrt bei einem Filmabend. Mit einem Streamer kannst du dich direkt über das Hörgerät verbinden und die Distanz quasi überbrücken. Der Hörgeräteakustiker hilft dir dabei, das ideale Hörprogramm für dich zu erstellen, um zusätzlich für Abhilfe zu sorgen.

Dein Ergebnis beim Fernsehen: die Übertragung des Tons erfolgt direkt über dein Hörgerät. Somit kannst du quasi klassische TV Kopfhörer ersetzen. Eine individuelle Feineinstellung ermöglicht es dir, sämtliche Hörbedürfnisse für dein TV Erlebnis zu befriedigen. Eine individuelle Anpassung beim Hörgeräteakustiker ist nötig, um wieder perfekte Fernsehabende zu genießen.

Minimale Nebengeräusche stören beim Fernsehen

Unsere Lösung für dich: durch die Störgeräuschunterdrückung in deinem Hörgerät ist es kein Problem mehr, wenn es zu Nebengeräuschen beim Fernsehabend kommt. Die typischen Störfaktoren treten dann nämlich in den Hintergrund. Lasse dir dein TV Erlebnis nicht mehr schmälern, sondern nutze die Vielzahl an Möglichkeiten von deinem Hörgerät. Die so genannte Störgeräuschunterdrückung hilft dir in diesem Fall immens.

Dein Ergebnis: auch mit der Störgeräuschunterdrückung kannst du die Nebengeräusche noch wahrnehmen, aber sie treten in den Hintergrund, weil sie unterdrückt werden. Dadurch stören sie dich beim Fernsehen nicht mehr.

Unsere Experten Tipps für dich