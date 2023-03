Wie gut ist der höhenverstellbare Schreibtisch E8 von Flexispot?

Viel am Bildschirm zu arbeiten bedeutet in der Regel auch viel zu sitzen. Was sich erst einmal bequem anhört, ist für unseren Körper leider überhaupt nicht gut: Denn Sitzen macht krank. Studien zufolge geht es dabei aber längst nicht nur um die „Klassiker“ wie Rücken- oder Nackenschmerzen. Auch der Stoffwechsel und unser Herz-Kreislaufsystem sind beim Sitzen unterfordert – und das erhöht das Risiko für Herz- und Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes. Darum empfehlen Wissenschaftler, jede sitzende Tätigkeit alle 30 Minuten zu unterbrechen, aufzustehen und sich einige Minuten zu bewegen. Aber die wenigsten Menschen können so oft ihre Arbeit z.B. für einen kurzen Spaziergang unterbrechen.

Höhenverstellbare Schreibtische können helfen

Höhenverstellbare Schreibtische wie der Flexispot E8 können hier die Lösung sein. Das Zauberwort heißt Abwechslung: Denn der Schreibtisch lässt sich per Knopfdruck (Pfeil-Hoch- oder Pfeil-Unten-Taste ) bequem und flüsterleise elektrisch in der Höhe anpassen und ermöglicht damit ein schnelles Wechseln von der Sitz -in die Steh-Position.

Besonders geforderte Bereiche des Körpers – vor allem der untere Rücken – werden so aufgrund der unterschiedlichen Positionen beim Arbeiten entlastet.