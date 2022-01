Wie kann Augsburg jugendliche Touristen anziehen?

Wie kommen die Touristen von Morgen nach Augsburg? Der Tourismus hat enormes wirtschaftliches Potential, weswegen sich auch Städte unbedingt mit dieser Frage auseinandersetzen sollten. Die Reise- und Tourismusbranche macht fast 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus und ist für jeden elften Arbeitsplatz verantwortlich.

Blickt man in die Zukunft, wird schnell klar: der Markt von Reisen und Ausflügen wird weiter wachsen. Mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 4 Prozent weltweit könnte die Reise- und Tourismusbranche für einige Länder noch wichtiger werden als sie es jetzt schon ist.

Kann Tourismus für junge Menschen zusätzlich gefördert werden?

Wie schwer ist es, den Tourismus auszubauen?

Einige Länder werden es schwerer haben als andere. Dafür gibt es viele Gründe, zum Beispiel den Faktor Sicherheit. Auch viele junge Reisende sorgen sich verständlicherweise, wenn es in dem Land, das sie erkunden möchten, zu geopolitischen Spannungen, terroristischen Anschlägen oder der Ausbreitung von Krankheiten kommt. Für die Reise- und Tourismusbranche in den betroffenen Ländern kann dies desaströse Folgen haben.

Feste sind ein Magnet für junge Touristen

In Augsburg ist immer etwas los. Zu Ehren der Familie Mozart, die Augsburg viele Jahre als ihre Heimat bezeichnete, veranstaltet die Stadt jedes Jahr ein pompöses Mozartfest. Musiker und Fans aus aller Welt kommen nach Augsburg, um an diese legendäre Familie zu erinnern, jeder Winkel der Stadt schwingt in Mozart-Melodien mit. Außerdem feiert die Stadt jeden Sommer drei Tage lang eine bezaubernde Gala der Jugend-Popkultur, bei der sich Besucher auf Musik, Poesie, Workshops und Diskussionen freuen können. Touristen und Einheimische freuen sich darüber hinaus jedes Jahr auf das Volksfest Plärrer mit Fahrgeschäften, Umzügen und gutem Essen.

Angenehme Zeit mit den Freunden

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, ist Augsburg eine gute Wahl für einen Städtetrip mit Freunden. Der Augsburger Eisenbahnpark bietet faszinierende Stunden und Einblicke für Bahnfans. Besonders junge Menschen und Touristen sind außerdem immer wieder begeistert von dem unschlagbaren Auswahl an Puppen aus aller Welt im Augsburger Puppentheatermuseum. Beim Ausflug in den Augsburger Zoo, einem der ältesten Zoos Deutschlands, der das Zuhause von mehr als 1.600 ist, kommt jeder auf seine Kosten.

Was wäre noch wichtig, um mehr Jugendliche anzuziehen?

Augsburg hat schon einiges für junge Menschen zu bieten, doch ist das Angebot weiterhin ausbaufähig. Junge Menschen suchen oft nach einem Adrenalinkick. Zusätzliche Kletterparks oder sowie mehr Möglichkeiten im Bereich des Extremsports wären definitiv ein Magnet für jugendliche Touristen. Darüber hinaus könnte man historische Touren mit jungem Personal anbieten und diese interaktiv gestalten, um die Jugend so der Geschichte der Stadt näher zu bringen.