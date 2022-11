Die Halbierung des Bitcoin-Kurses hat Auswirkungen auf das Mining von Kryptowährungen. Die wichtigsten davon sind eine Zunahme der Komplexität des Bergbaus und ein Rückgang der Emissionen. Viele Menschen assoziieren die Halbierung mit einem Anstieg von Bitcoin. Aus diesem Grund richten die Miner neue Mining-Knoten ein, um Geld zu verdienen. Jeder von ihnen erhält eine Belohnung, die im Verhältnis zu der von ihnen aufgewendeten Energie steht. Daher steigt die Hash-Rate des Netzes nach der Halbierung. Das System wiederum reagiert darauf, indem es den Abbau neuer Blöcke erschwert.

Statistiken über einen Zeitraum von 8 Jahren zeigen, dass der Preis von Bitcoin nach jeder Halbierung der Mining-Belohnungen ansteigt. Die Halbierung des Bitcoins allein kann jedoch nicht als eindeutiger Indikator für einen Aufwärtstrend dienen. Die Aussichten für die Zeit nach dem Abkalben müssen umfassend bewertet werden – unter Berücksichtigung fundamentaler Faktoren und der technischen Analyse.

Der Markt für Kryptowährungen hat es im Jahr 2022 schwer. Der Bitcoin hat seit Januar mehr als 70 % seines Wertes verloren. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die wichtigsten Kryptowährungen im November die Talsohle erreicht haben oder kurz davor stehen. Für viele Anleger ist dies ein Signal, vor der nächsten Halbierung zu kaufen. Um die Risiken zu minimieren, empfehlen Experten eine Pyramidenstrategie, bei der in kleinen Schritten in Bitcoin investiert wird, sobald das Wachstum bestätigt ist.

Warten Sie nicht darauf, dass sich der Preis zum Zeitpunkt der Halbierung verdoppelt oder mehr. Die Veranstaltung ist richtungsweisend. Der Wechselkurs kann ein Jahr lang steigen, nachdem die Belohnungen des Bitcoin-Netzwerks gesunken sind.

Halbierung anderer Kryptowährungen

Bitcoin ist nicht die einzige Kryptowährung, die dafür bekannt ist, dass sie regelmäßig Belohnungen für das Aufdecken von Gliedern in der Kette aufteilt. Die Halbierung kommt auch bei anderen Münzen systematisch vor. Neben Bitcoin, mit dem so viele Menschen auf der Handelsplattform Bit Index Ai handeln, hatten zum Beispiel die folgenden Altcoins im Jahr 2020 eine Abteilung:

Bitcoin Cash

Zcash

Bitcoin SV

Zcoin

Das Splitting für diese und andere Münzen unterscheidet sich kaum von der Bitcoin-Halbierung. Die Folgen der Halbierung sind fast identisch – erhöhte Mining-Komplexität, erhöhte Netzwerk-Hash-Rate, geringere Ausgabe.

Litecoin

Bis zum 28. September 2021 wurde der Litecoin nur zweimal halbiert. Beim letzten Mal fiel die Belohnung für das Mining von Blöcken im Litecoin-Netzwerk von 25 auf 12,5 LTC.

Die Halbierung der Litecoin-Belohnung erfolgt nach dem Mining von 840.000 Blöcken. Der zweite Rückgang der Belohnung erfolgte bei 1.680.000 LTC-Kettengliedern. Zu diesem Zeitpunkt waren 75 % aller Litecoin – 56 Millionen Münzen – abgebaut.

Die nächste Halbierung wird um den 5. August 2023 erwartet. An diesem Tag werden 2.520.000 LTC-Kettenglieder entschlüsselt werden. Krypto-Experten prognostizieren einen neuen Zyklus des Litecoin-Wertzuwachses noch vor der Halbierung. Das ist genau das, was in der Vergangenheit passiert ist.

Ethereum

Objektiv gesehen gibt es im Ethereum-Netzwerk kein Konzept der Halbierung. Allerdings sinkt auch hier die Belohnung pro Block in regelmäßigen Abständen. Dieser Vorgang wird als Kürzung bezeichnet. Anders als bei der BTC-Halbierung erhielten die Miner in der Regel 30-45 % weniger für abgebaute Blöcke, nachdem eine unbestimmte Anzahl von Kettengliedern aufgelöst worden war.

Das Ethereum-System wurde erstmals am 30. Juli 2015 eingeführt. Zu dieser Zeit betrug die Belohnung für das Mining 5 ETH. Doch bereits am 16. Oktober 2017 wurde die Belohnung von Byzantium durch eine Hardfork (eine „harte Kettenaufspaltung“ mit dem Entstehen einer neuen Kryptowährung) auf 3 ETH reduziert. Er trat bei 4.370.000 Blöcken im Ethereum-Netzwerk auf.

Die nächste Hardfork, Konstantinopel, fand am 28. Februar 2019 statt. Dies geschah auf 7.280.000 Blöcken. Von diesem Zeitpunkt an bis zur nächsten Hardfork beträgt die Belohnung für abgebaute Blöcke im Ethereum-Netzwerk 2 ETH.