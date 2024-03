Wie sieht das FC Augsburg-Trikot im Jahr 2025 aus? Die Mitglieder dürfen abstimmen

Das gab es beim FC Augsburg noch nie: Unter dem Motto „Uns’re Farben, Dein Design“ konnten alle FCA-Fans kreativ werden und im Rahmen des großen Trikotcontests vom FC Augsburg und Ausrüster Mizuno ihre Vorschläge für das Heimtrikot der Saison 2025/26 einreichen.

2.500 Entwürfe aus mehr als 20 Ländern gingen in der Zeit vom 23. Januar bis 13. Februar ein. Auf die 11-köpfige Jury, der unter anderem FCA-Präsident Markus Krapf, Geschäftsführer Michael Ströll, Kapitän Ermedin Demirović, Vereinslegende Tobias Werner, Andreas Laskowski (Fanclub Hallerluja) sowie Jürgen Schrameier (Vorstandsvorsitzender WWK) und Jo Booth (Mizuno) angehörten, wartete also keine leichte Aufgabe.

Mitglieder-Abstimmung läuft ausschließlich online bis 1. April

Inzwischen ist die Vorentscheidung gefallen und die 07 Favoriten stehen ab sofort zur Abstimmung. Unter www.fcaugsburg.de/trikotcontest können FCA-Mitglieder exklusiv für ihr Lieblingsdesign stimmen und so entscheiden, in welchem Heimtrikot die Profis eine Spielzeit lang auflaufen werden.„Wir sind überwältigt von der großen Beteiligung und den vielen kreativen Einsendungen, die uns erreicht haben. Nicht nur aus Augsburg und der Region, sondern aus über 20 verschiedenen Ländern. Mit den vielen sehr unterschiedlichen Designs wurde es uns in der Jury nicht leicht gemacht, uns auf sieben Favoriten festzulegen. Am Ende ist es uns dennoch gelungen, eine interessante Auswahl verschiedener Looks zu finden, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Wir sind sehr gespannt, für welche Variante sich die FCA-Mitglieder entscheiden werden“, betont FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Fans und Mitgliedern ein besonderes Heimtrikot zu kreieren.“

Alle Mitglieder des FC Augsburg ab einem Alter von sechs Jahren haben bis zum 1. April 2024 um 19.07 Uhr Zeit, ausschließlich online ihre Stimme abzugeben. Bis das Geheimnis gelüftet und das Siegerdesign gezeigt wird, ist allerdings noch ein bisschen Geduld gefragt. Das Heimtrikot 2025/26 wird nach einem aufwendigen Produktions- und Qualitätsmanagementprozess erst vor der betreffenden Saison in 2025 präsentiert.