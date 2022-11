Die Ölindustrie dominiert die Struktur des Kraftstoff- und Energiekomplexes in den USA, da etwa 55 Prozent des gesamten Energie- und Kraftstoffbedarfs in diesem Land (wie auch im Rest der Welt) durch das schwarze Gold gedeckt werden.

Die industrielle Ölförderung in den USA begann 1859, als die erste Ölquelle in den Ausläufern der Appalachen gebohrt wurde. Die intensive Nutzung von Verbrennungsmotoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie die Zunahme der militärischen Ausrüstung während des Ersten und Zweiten Weltkriegs erhöhten den weltweiten Ölverbrauch und den Bedarf an großen Mengen raffinierter Erdölprodukte.

Erdöl wurde zum Rückgrat der Kraftstoff- und Energiebasis dieses Landes, da in den USA die Automobilindustrie boomte, wodurch dieser Industriezweig die US-Wirtschaft rasch dominierte und oft nicht nur die Innen-, sondern auch die Außenpolitik bestimmte. Der Höhepunkt der amerikanischen Ölproduktion in der Geschichte wurde 1972 erreicht und betrug 528 Millionen Tonnen.

Die Ölraffination in diesem Land ist die fortschrittlichste der Welt. Es genügt zu sagen, dass die Raffinationstiefe in diesem Land 90 Prozent erreicht. Die Lage der US-Raffinerien ist nicht ganz trivial. Sie wurden nicht nach dem Kriterium der Nähe zu den Ölfeldern, sondern nach dem Kriterium der Nähe zu den wichtigsten Verbrauchsgebieten geplant, so dass die meisten dieser Raffinerieanlagen in großen Industriezentren, in der Nähe der großen Ölpipelines und in der Nähe der großen Hafenterminals konzentriert sind.

Die wichtigsten Raffineriezentren des Landes konzentrieren sich auf die folgenden Gebiete:

Atlantikküste;

Zentral- und Südkalifornien;

Golf von Mexiko.

Die Gesamtlänge aller Ölpipelines dieses Staates beträgt etwa 300 Tausend Kilometer. Pipelines gibt es vor allem an der Golfküste, wo das Verteilerpipelinesystem die Öl- und Gasfelder mit den Häfen und Raffinerien verbindet.

Die USA sind sowohl bei der Produktion als auch beim Verbrauch von Erdölerzeugnissen einer der Weltmarktführer. Der relativ niedrige Preis für US-amerikanische Erdölerzeugnisse ist auf ein gut ausgebautes Fernleitungsnetz, eine gut entwickelte Straßentransportinfrastruktur, den starken Wettbewerb auf diesem Markt innerhalb des Landes, die günstige Lage und die große Anzahl von Raffinerien und zweifellos auf eine wirksame Regierungspolitik in diesem Bereich zurückzuführen.

Es genügt zu sagen, dass die Vereinigten Staaten etwa 24 % aller weltweit produzierten hellen und dunklen Erdölprodukte herstellen.

US Ölraffination produziert:

Motorenkraftstoffe verschiedener Art;

Schmiermittel;

elektrische Isoliermaterialien;

Ausgangsstoffe für die petrochemische Industrie;

Lösungsmittel und vieles mehr.

Natürlich werden in diesem Land vor allem Kraftstoffe produziert, denn die Amerikaner können sich ein Auto nicht mehr wegdenken. Dazu gehören hochoktaniges Benzin, Dieselkraftstoff, Gasöl, Düsenkraftstoff und Paraffin. Diese Produkte werden von vertikal integrierten Ölhandelsunternehmen über ein ausgedehntes Netz von Tankstellen verkauft.

Rohstoffbörsen fungieren als Vermittler im Handel mit veredelten Produkten, wo der Großhandelsendverbraucher die besten Preise und die bequemsten Lieferoptionen wählen kann.

Große amerikanische Ölgesellschaften

Der größte und bekannteste amerikanische Ölkonzern ist Exxon Mobil mit Hauptsitz in Irving, Texas. Es wurde 1999 nach der Fusion der großen amerikanischen Unternehmen Exxon und Mobil gegründet. Das Spektrum seiner Aktivitäten umfasst die Ölförderung nicht nur innerhalb des Landes, sondern weltweit – in Kanada, im Nahen Osten, in Afrika, in Südamerika und so weiter. Darüber hinaus verfügt Exxon Mobil über fünfundvierzig Ölraffinerien in fünfundzwanzig Ländern und ein umfangreiches Tankstellennetz.

Die Gesamtzahl der Beschäftigten dieses Unternehmens beläuft sich auf 82 Tausend Menschen. Die nachgewiesenen Reserven der von dem Unternehmen erschlossenen Ölfelder belaufen sich auf 22 Milliarden 400 Millionen Barrel des schwarzen Goldes.

Eine weitere berühmte vertikal integrierte US-Holding ist Chevron, die nach Exxon Mobil die zweitgrößte in Amerika und einer der größten Energiekonzerne der Welt ist. Der Hauptsitz dieser Holdinggesellschaft befindet sich in San Ramon, Kalifornien. Dieses Unternehmen wurde 1879 in Kalifornien in der Stadt Pico Canyon gegründet. Die Chevron Corporation besitzt auch eine große Anzahl von Raffinerien und ein ausgedehntes Tankstellennetz. Sie verfügen über 13 Milliarden Barrel an nachgewiesenen Reserven in Feldern, die sie gerade erschließen.