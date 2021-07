Wie zu Hallers Zeiten | Neues FC Augsburg-Trikot weckt Erinnerungen – Auswärts geht es im eleganten Weißen

Für die 11. Spielzeit in Serie in der Bundesliga hat sich der FC Augsburg etwas Besonderes einfallen lassen und geht mit seinem neuen Heimtrikot ein Stück weit zurück zu seinen Wurzeln.

In der Spielzeit 2021/22 wird die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl nämlich in den Heimspielen in der WWK ARENA ähnlich gekleidet sein, wie die ehemaligen FCA-Kicker, die nach der Fusion des BC Augsburg mit dem TSV Schwaben Augsburg in der Saison 1969/70 in der Bayernliga die neuen Vereinsfarben rotgrün-weiß im Rosenaustadion präsentierten.

Rote und grüne Längsstreifen prägen das neue Jersey und verbinden die Tradition des ersten Trikots als FC Augsburg nach dem Zusammenschluss mit einem modernen Outfit. Die Rückseite des Trikots ist in Rot gehalten, Vereins- und Spielernamen sowie Rückennummer und die Schriftzüge von Hauptsponsor WWK Versicherungen und Ärmelsponsor Bernd Siegmund GmbH setzen sich weiß ab.

Somit sind alle drei Vereinsfarben in einem modernen, aber traditionsreichen Trikot vereint.

Komplettiert wird das Outfit durch eine grüne Hose und rote Stutzen.

„Wir freuen uns, dass wir mit diesem Heimtrikot eine Brücke in eine für den FCA bedeutende Zeit schlagen können. Das erste FCA-Trikot nach der Fusion im Jahr 1969 nun aufleben lassen zu können, macht das Trikot für uns sehr besonders“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Auch beim Preis hält sich der FCA an eine „jüngere Tradition“. Es wird nämlich wie schon im Vorjahr keine Preiserhöhung beim neuen Outfit geben. Das neue Trikot kostet 74,95 Euro (für Kinder 54,95 Euro) und ist ab sofort im Onlineshop unter www.fcaugsburg.de und im FCA 1907 Store in der Bahnhofstraße erhältlich. Erstmals kann der FCA das neue Heimtrikot auch als Damentrikot anbieten.

Premiere feiern wird der FCA im neuen Trikot im ersten Testspiel der Vorbereitung gegen den Hamburger SV (Mittwoch, 7. Juli, 13.30 Uhr). Die Partie ist live im FCA TV auf www.fcaugsburg.de zu sehen.

Die weiteren Trikots wurden noch nicht bestätig, im Internet sind aber bereits die Werbebilder geleakt worden. Ein britischer Twitterkanal zeigte kurzfristig die Aufnahmen. Das Auswärtstrikot wird wohl ein elegantes weißes Trikot mit dezentem Karomuster und roten Appliaktionen sein. Sollte es notwendig sein, wird man in schwarz antreten.