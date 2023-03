Wieder ausverkauft! | FC Augsburg spielt auch gegen Köln vor vollem Haus

Volles Haus am Osterwochenende: Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 8. April, 15.30 Uhr) wird die WWK ARENA zum dritten Mal in Folge ausverkauft sein. Bereits gegen den SV Werder Bremen (2:1) und gegen den FC Schalke 04 (1:1) durfte die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen vor 30.660 Zuschauern spielen. Nun sind auch für die Partie am Karsamstag alle Tickets vergriffen.

Wer noch kein Ticket für die Partie gegen Köln hat, kann in den nächsten Tagen über die FCA-Ticketbörse, in der Dauerkartenbesitzer ihre Dauerkarten für Einzelspiele zum Verkauf anbieten können, weiter Ausschau nach möglichen Restkarten halten.

Auch das dann folgende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das am Freitag, 21. April, (20.30 Uhr) ausgetragen wird, ist sehr begehrt. Hier sind ebenfalls nur noch wenige Restkarten verfügbar. Tickets für dieses Flutlichtspiel gibt es über den Online-Ticketshop unter shop.fcaugsburg.de, die FCA-Geschäftsstelle, den FCA 1907 Store, die VR-Bank-Filiale in der Annastraße, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) sowie an allen bekannten Kartenverkaufsstellen.

In Kürze startet auch der Mitglieder-Vorverkauf für die letzten beiden Heimspiele gegen den 1. FC Union Berlin (Samstag, 6. Mai, 15.30 Uhr) sowie gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 21. Mai, 17.30 Uhr). Hierzu wird der FCA in Kürze noch gesondert informieren.