Donnerstag, Januar 1, 2026
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Wieder Hunderte Festnahmen zum Jahreswechsel in Berlin

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In Berlin hat es zum Jahreswechsel wieder Hunderte Festnahmen gegeben.

Festnahme mit Handschellen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Insgesamt sei rund 400 Personen die Freiheit entzogen worden, teilte die Polizei mit. Davon wurden demnach 14 Personen ins Unterbindungsgewahrsam genommen und sieben Personen zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. In Moabit kam derweil ein Wasserwerfer unterstützend bei Löscharbeiten zum Einsatz. Nach den heftigen Ausschreitungen in der Silvesternacht im Vorjahr war die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot von etwa 4.300 Beamten im Einsatz.

In Hamburg meldeten die Behörden unterdessen einen “weitestgehend silvestertypischen Einsatzverlauf”. Insbesondere in Steilshoop seien im Verlauf des Abends zeitweise “umfangreichere Interventionsmaßnahmen” erforderlich gewesen, hieß es. Valide Zahlen zu eingeleiteten Ermittlungsverfahren und getroffenen Maßnahmen könne man aber noch nicht mitteilen.

In München fuhren die Einsatzkräfte der Polizei in der Silvesternacht zu über 610 Einsätzen. Es handelte sich dabei u.a. um 33 Ruhestörungen, 20 Körperverletzungsdelikte, über 75 Einsätze wegen Pyrotechnik und 85 Einsätze im Zusammenhang mit Bränden.

Zu tödlichen Vorfällen kam es zudem in Bielefeld, wo zwei 18-Jährige durch Silvester-Böller getötet wurden. Die beiden Bielefelder brachten laut Polizei an unterschiedlichen Orten ihre selbstgebaute Pyrotechnik unkontrolliert “zur Umsetzung”, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. “Dabei erlitten sie tödliche Gesichtsverletzungen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel