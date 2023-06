Wieder in 60 Sekunden ausverkauft – Begeisterung um Finalteilnahme der Ulmer Basketballer ist groß

Nachdem ratiopharm ulm das Auftaktduell in der Fremde entscheiden und damit das Heimrecht klauen konnte, gibt es nach dem Ausgleich am Sonntag ein Spiel vier in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft.

Gestern um 18 Uhr öffnete der Vorverkauf für das möglicherweise entscheidende Duell mit den Telekom Baskets Bonn. Wie bereits für das Spiel am Mittwoch hat es genau eine Minute gedauert, ehe die ratiopharm arena auch für das zweite Finalheimspiel am Freitag 16.06. um 20.30 Uhr restlos ausverkauft war. Alles auf Orange in den alles entscheidenden Duellen mit dem Basketball Champions League Sieger.