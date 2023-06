Wiesbaden schlägt Bielefeld in Relegations-Hinspiel

Im Hinspiel der Relegation zwischen 2. und 3. Liga hat der SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld 4:0 gewonnen. Schon in der 7. Minute gingen die Gastgeber dank Ivan Prtajin in Führung. Sie blieben im weiteren Verlauf gefährlich, während Arminia kaum in die Offensive ging und in der zweiten Halbzeit auch defensiv immer größere Lücken ließ.

Linienrichter, über dts Nachrichtenagentur

So erhöhten Johannes Wurtz (50.), Benedict Hollerbach (60.) und John Iredale (82. Minute) für Wiesbaden auf 4:0. Die Partie wurde mehrmals für längere Zeit unterbrochen, weil aus dem Gästeblock Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geschossen wurden. Fabian Klos versuchte minutenlang aus dem Mittelkreis, die Zuschauer zu beruhigen, verließ letztlich jedoch auch das Feld.

Die Partie wurde erst fortgesetzt, nachdem die Polizei begonnen hatte, das Spielfeld abzusichern. Es dürfte für Bielefeld kaum möglich sein, den Rückstand im Rückspiel am Dienstagabend aufzuholen.