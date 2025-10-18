Newsletter
Wildberger nennt Zeitplan für elektronische Fahrzeugzulassung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Laut Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) soll eine zentrale elektronische Zulassung von Fahrzeugen in Deutschland innerhalb der nächsten anderthalb Jahren möglich sein. “Technisch würden wir das schnell hinkriegen, aber die behördlichen Strukturen anzupassen, ist sportlich”, sagte Wildberger der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe).

“Sie müssen viel in den Kraftfahrzeugämtern verändern, auch in Flensburg sind Prozessanpassungen notwendig.” Das sei sehr aufwendig und nicht nur eine technische Frage. “Da sind ja auch Prozesse mit Menschen involviert, die sich umstellen müssen. In anderthalb Jahren wollen wir damit aber durch sein”, sagte Wildberger.

Innerhalb dieses Zeitfensters soll auch die digitale Brieftasche, die “Digital Wallet”, kommen. “Hier fahren wir mit Hochdruck. Wir haben einen technischen Arbeitsstrang, der sehr weit ist. Zugleich arbeiten wir daran, welche Dokumente mit welchen Sicherheitsstandards in die Wallet reinkommen. Also Ausweis, Führerschein, Fahrzeugschein und Versicherungskarte”, sagte er.

Das Projekt sei zwar “sehr komplex”, aber sein Ministerium auf dem richtigen Weg. Die Bürger wollten zurecht nicht nur Ankündigungen hören, sagte Wildberger. “Deshalb wollen wir sichtbare Projekte liefern.”

