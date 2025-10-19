Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
14.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Wildberger will KI-Einsatz in Verwaltung vorantreiben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) will den Einsatz von KI-gestützten Entscheidungsverfahren in der Verwaltung vorantreiben, etwa bei Bauanträgen.

Wildberger Will Ki-Einsatz In Verwaltung Vorantreiben
Karsten Wildberger am 17.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Hintergrund seien positive erste Erfahrungen mit einer KI-gestützten Plattform zur Entscheidung über den Bau von Wasserstoff-Leitungen, sagte er dem “Spiegel”. “In den zwölf Wochen, in denen wir jetzt daran arbeiten, haben wir bereits eine Arbeitserleichterung von 70 Prozent für den Sachbearbeiter erreicht”, so Wildberger. “Da bin ich ziemlich begeistert”.

Grundsätzlich könne er sich KI-gestützte Verfahren auch bei Asylgesuchen oder Grundsicherungsanträgen vorstellen. Das hänge vom Fall ab, zudem müsse “bei sensiblen, wichtigen Entscheidungen ein Mensch drüberschauen”. Eine gute KI könne den Beschäftigten in der Verwaltung 80 bis 90 Prozent solcher Arbeiten abnehmen, vor allem Routineaufgaben. “Sachbearbeiter haben dann mehr Zeit für andere Dinge. Menschliche Kontakte zum Beispiel”, so Wildberger.

Im “Spiegel” äußerte sich der Digitalminister auch zu seinen eigenen Erfahrungen mit den aktuellen Online-Angeboten des Staates. Bislang habe er selbst das Steuerportal Elster und die Onlinefunktion des Personalausweises genutzt. Als Minister habe er sich nun auch “durch viele andere Anwendungen geklickt”. “Da herrscht zum Teil Wildwuchs”, so der ehemalige Manager. “Nach wenigen Klicks war ich plötzlich auf Seiten, auf denen ich nichts mehr verstanden habe.”

Zu seinen ersten Erfahrungen nach dem Wechsel von der Wirtschaft ins Ministeramt sagte Wildberger, seine Mitarbeiter hätten “wirklich Bock, was zu verändern”. Allerdings dauere vieles in der Politik länger, als ihm lieb sei – etwa die staatliche Auftragsvergabe an junge deutsche KI-Gründer. “Glauben Sie mir, ich hätte da am liebsten längst den Startknopf gedrückt”, so Wildberger. “Das ist alles ein bisschen komplexer, als ich mir wünschen würde. Es nervt manchmal auch ein bisschen, zugegeben. Aber wir sind dran”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel