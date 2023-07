Wilfried Schmalzbauer nun Anstaltsleiter der Justizvollzugsanstalt Aichach

Der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, Ministerialdirektor Prof. Dr. Frank Arloth, vollzieht heute in Aichach feierlich den Amtswechsel an der Spitze der Justizvollzugsanstalt Aichach. Im Rahmen des Festakts verabschiedet er den bisherigen Anstaltsleiter Ltd. Regierungsdirektor Konrad Meier und führt zugleich Ltd. Regierungsdirektor Wilfried Schmalzbauer in sein neues Amt ein.

Prof. Dr. Arloth würdigt in seiner Laudatio den bisherigen Anstaltsleiter Konrad Meier: „Sie haben als Leiter der Justizvollzugsanstalt Aichach eine hervorragende Leistung erbracht und sich dabei zugleich vorbildlich für die Interessen Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt. Herzlichen Dank dafür! Zu Recht heißt es in Ihrer letzten dienstlichen Beurteilung: „Herr Meier ist ein ausgezeichneter Anstaltsleiter, der dem bayerischen Justizvollzug nach seinem beantragten Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit sehr fehlen wird.“ Dem kann ich nichts hinzufügen! Ich wünsche Ihnen, dass Sie die kommende Zeit voll und ganz genießen werden.“

Prof. Dr. Arloth in seiner Laudatio zum neuen Anstaltsleiter Wilfried Schmalzbauer: „Kaum ein Bediensteter im bayerischen Justizvollzug kann eine derart breite und tiefe Erfahrung wie Sie vorweisen. Für Ihren kontinuierlichen Einsatz für den bayerischen Justizvollzug, insbesondere als Anstaltsleiter und als Leiter des Planungsstabs der neuen Justizvollzugsanstalt Marktredwitz, möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken! Es freut mich, dass Sie die Herausforderungen Ihres neuen Amtes in der Justizvollzugsanstalt Aichach angenommen haben. Ich wünsche Ihnen hierbei stets eine glückliche Hand!“

Seine Laudatio verbindet Arloth mit einem Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizvollzug: „Die Bediensteten sind das Fundament des Justizvollzugs. Ich weiß sehr genau, welch qualifizierte und verantwortungsvolle Arbeit Sie Tag für Tag in der Justizvollzugsanstalt Aichach und im ganzen bayerischen Justizvollzug leisten. Für Ihr unermüdliches Engagement möchte ich Ihnen von Herzen Danke sagen! Und ich möchte Sie auch weiterhin um Ihre tatkräftige Mitarbeit bitten. Ihr aller Beitrag ist unverzichtbar für die erfolgreiche Zukunft des Bayerischen Justizvollzugs.“

Konrad Meier (64 Jahre) trat 1995 als juristischer Mitarbeiter seinen Dienst in der Justizvollzugsanstalt Straubing an. 2000 wurde er an die Justizvollzugsanstalt Aichach, 2005 an die Justizvollzugsanstalt Landsberg versetzt, wo ihm ab 2007 die stellvertretende Leitung der Justizvollzugsanstalten Landsberg am Lech und Garmisch-Partenkirchen oblag. Im Jahr 2008 übernahm Meier die Leitung der Justizvollzugsanstalt Aichach. Zum 1. Mai 2023 trat der gebürtige Workerszeller (Kreis Eichstätt) in den wohlverdienten Ruhestand.

Wilfried Schmalzbauer (61 Jahre) trat 1994 als juristischer Mitarbeiter seinen Dienst in der Justizvollzugsvollzugsanstalt Bernau an. Es folgten Stationen in Aichach, Straubing und München, bevor er 2004 zum stellvertretenden Anstaltsleiter der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech und 2005 zum Anstaltsleiter der Justizvollzugsanstalt Regensburg bestellt wurde. 2014 übernahm er die Leitung der Justizvollzugsanstalten Bernau, Traunstein und Bad Reichenhall und 2016 in der Justizvollzugsanstalt Landshut die Leitung des Planungsstabs für den Neubau der Justizvollzugsanstalt in Marktredwitz. 2018 wurde er mit der Anstaltsleitung der Justizvollzugsanstalten Amberg und Weiden betraut. Am 1. Mai 2022 hat der gebürtige Münchner die Leitung der Justizvollzugsanstalt Aichach übernommen.