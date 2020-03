„Willkommen in Augsburg“ | Stadt Augsburg begrüßt Neubürger im Rathaus

Insgesamt 18.672 Menschen sind im letzten Jahr nach Augsburg gezogen. Unter dem Motto „Miteinander sprechen“ waren nun Neubürgerinnen und -bürger zu einem ganz besonderen Abend ins Rathaus eingeladen.

Zum mittlerweile sechzehnten Mal hat der Neubürgerempfang im Augsburger Rathaus stattgefunden. In ungezwungener Atmosphäre hatten die Gäste Gelegenheit, Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Bürgerschaft und Politik kennen zu lernen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Vielfältige Gesprächsmöglichkeiten

So standen etwa Amtsleitungen, Mitarbeitende und Beiräte der Stadt für Auskünfte zur Verfügung. Die Gäste erhielten nicht nur Einblick in das Angebot der Stadtverwaltung sondern auch Hilfestellung bei Neubürgerfragen aller Art. Auch die Stadtratsfraktionen öffneten ihre Räume für das Publikum und beantworteten Fragen zu politischen Themen und den Abläufen im Stadtrat.

Freiwilliges Engagement

Veranstaltet wurde der Empfang von der Stadt sowie dem Bündnis für Augsburg, das den Gästen an diesem Abend sein Programm vorstellte und Wege für freiwilliges Engagement aufzeigte. „Die Projekte haben zum Ziel, die Lebensqualität in Augsburg und in der Region zu steigern. Neugürgerinnen und Neubürger sind deshalb herzlich eingeladen, sich freiwillig zu engagieren. Wir brauchen ihre Kompetenz, Erfahrung und Tatkraft“, so Dr. Kurt Gribl.