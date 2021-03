Willkommen in der Friedberger Altstadt

Willkommensbanner am Friedberger Ortseingang und in der Altstadt sowie rote Teppiche, die Kunden in Geschäften der Bahnhofstraße besonders willkommen heißen – mit dieser herzlichen Begrüßung macht die Stadt Friedberg und der Aktiv-Ring auf die durchgängige Erreichbarkeit der Unternehmen in der Bahnhofstraße aufmerksam. Denn dort wird seit einigen Wochen für die nächsten anderthalb Jahre gebaut, um diese Hauptachse vom Bahnhof zur Altstadt attraktiv umzugestalten.

Das städtische Citymanagement und der Aktiv-Ring hat dazu eigens ein Kinderbaustellenfenster in der Bahnhofstraße 21gestaltet und dekoriert. Alle großen und kleinen Besucher sind herzlich willkommen, sich die Kinderbilder des Hort Weltentdecker (Arbeiterwohlfahrt Friedberg) sowie die Miniaturbaustellen mit Bruder-Fahrzeugen vor Ort anzusehen.

Aber nicht nur die Anlieger der Bahnhofstraße, sondern auch alle anderen „Innenstädtler“ machen in diesen schwierigen Pandemiezeiten auf sich aufmerksam. Sofern es die Entwicklung der Inzidenzwerte zulässt, werden Besucher rund um den Tag der Städtebauförderung am 8. Mai erkunden können, was es mit besonderen Aktionen und der Aufstellung zahlreicher überdimensionaler „FlowerPots“ im Stadtgebiet auf sich hat.

Das Baustellenmarketing zum Umbau der Bahnhofstraße ist beim Citymanagement der Stadt Friedberg angesiedelt und wird dort im Schulterschluss mit dem Baureferat, dem Aktiv-Ring und dem Teilprojektkoordinator Manuel Weindl umgesetzt. Die Finanzierung wird neben kommunalen Mitteln durch die Städtebauförderung und den Aktiv-Ring geschultert. Ziel ist eine proaktive Begleitung der Maßnahmen und eine Abfederung von Einschränkungen für Anlieger und Besucher.

Weitere Informationen auf www.friedberg.de, im Infoflyer „Umbau Zukunft“ (erhältlich im Rathaus) oder bei der Citymanagerin Bianca Roß untercitymanagement@friedberg.de