Gelungener Wimbledon-Auftakt für Oscar Otte: Der Kölner gewann das deutsche Duell gegen Dominik Koepfer aus Furtwangen 7:5, 6:3, 7:6 und erreichte die zweite Runde der All England Championships. Dort steht auch Landsmann Maximilian Marterer, der sich mit 7:5, 6:7, 6:3, 6:4 gegen Borna Gojo aus Kroatien durchsetzte. Am Dienstag steigt dann auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev in das Geschehen ein.